Este pregătit Dragoș Tudorache să devină premier? Răspunsul europarlamentarului PLUS

Numele lui Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS, a apărut pe o „listă scurtă” a celor luați în calcul pentru postul de prim-ministru, altături de Emil Hurezeanu, actualul ambasador în Germania, și Lucian Croitoru, consilier pe probleme de politică monetară la BNR. Tudorache a spus la Digi24 că decizia de a intra sau nu la guvernare și numele potențialului viitor premier trebuie stabilite în cadrul Alianței USR-PLUS.

Întrebat, la Digi24, dacă s-a gândit la varianta de a deveni premier, Tudorache a spus: „Sigur că m-am gândit, pentru că din momentul în care mi-am asumat să intru în politică – te gândești și te pregătești pentru tot ceea ce ți se cere să faci și pentru tot ceea ce electoratul sau cei care te susțin înțeleg că trebuie să-ți asumi. Însă nu privesc lucrurile astea din perspectivă personală”.

„Soluția pentru un guvern trebuie să fie o soluție pe care trebuie să ne-o asumăm la nivel de partid, apoi la nivel de alianță și apoi în consultările cu alte partide care ar forma o majoritate. Iau în calcul în măsura în care e considerată o soluție pe care o ia în calcul Alianta USR-PLUS. Trebuie să decidem acolo cine reprezintă la acel moment soluția cea mai potrivită pentru țară și pentru guvernarea respectivă”, a continuat el.

Întrebat dacă la întâlnirea de duminică se va discuta și o propunere de premier, Tudorache a spus: „Cel mai probabil. Soluția trebuie să iasă din acea discuție și să fie o soluție pe care să ne-o asumăm la nivel de alianță. Dacă în această ședință de duminică vom decide că vom veni cu o propunere pentru guvernare și vom veni și cu propuneri de premier sau de membri de guvern, tot la nivelul alianței vom decide și cine este cel mai nimerit, cel mai potrivit pentru o astfel de funcție”, a spus el.

După ce USR și PLUS au format o alianță, au venit cu un tandem – USR dădea candidatul la alegerile prezidențiale, iar PLUS, potențialul premier. Astfel, Dan Barna a devenit candidat la alegerile din 10 noiembrie, iar Dacian Cioloș, președintele PLUS, a fost prezentat drept potențial premier.

Între timp, Cioloș a fost ales europarlamentar și a devenit șeful unuia dintre grupurile importante din PE, Renew Europe. Tudorache spune însă că Cioloș este în continuare pregătit să-și asume funcția de prim-ministru.

„Dl Cioloș nu-și asuma tandemul pe care noi l-am oferit ca soluție politică dacă nu cântărea foarte bine această decizie. Faptul că Dacian Cioloș este propunerea alianței pentru premier este pentru că această decizie a fost foarte bine cântărită, cu toate consecințele ei. La acest moment, Dacian Cioloș este pregătit să-și asume o funcție de premier, în momentul în care conjunctura politică și decizia Alianței este de a furniza un premier pentru România”, a spus Tudorache.