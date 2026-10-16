Live TV

Este Rusia sursa atacurilor recente asupra unor nave din Marea Neagră? Nicușor Dan: Intuiția ne spune că este beneficiarul situației

Data publicării:
nave drone marea neagra bulgaria 1 (1)
Foto: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri seară, că este prea devreme să se spună cu certitudine că atacurile recente din Marea Neagră ar fi puse la cale de Rusia, dar a precizat că „beneficiarul acestei situaţii de incertitudine” este Rusia.

Întrebat despre o posibilă implicare a Rusiei în atacurile cu drone asupra unor nave în Marea Neagră, Nicuşor Dan a explicat, vineri seară, că aceste atacuri s-au produs în zona un culoar de transport pentru mărfuri folosit de Ucraina.

„Ce este cert este că există un culoar de transport pe care Ucraina l-a folosit pentru produsele ei, care urma conturul ţărmului din Ucraina, România, Bulgaria până în Turcia şi apoi mai departe. Şi că în ultimele zece zile am avut atacuri exact pe acest coridor. E prea devreme ca să dovedim tehnic că a fost un atac rus, dar intuiţia ne spune că beneficiarul acestei situaţii de incertitudine este Rusia. Ăsta este locul la care suntem în momentul ăsta”, a precizat Nicuşor Dan.

În privinţa pierderilor economice provocate de ceea se întâmplă cu navele în Marea Neagră, şeful statului a afirmat că „deja avem o creştere a preţului pe asigurări pe navele care sunt în Marea Neagră”.

„Nu de acum, ci de câteva luni plătesc asigurări mai mari. Evident că acest factor afectează preţurile ţărilor din jur, inclusiv ale României”, a adăugat Nicuşor Dan.

Ministrul interimar al Ministerului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, în legătură cu incidentul din Marea Neagră în urma căruia la bordul unei nave s-a produs un incendiu, iar şapte marinari sunt daţi dispăruţi, că autorităţile care se ocupă de partea de investigaţie tehnică sunt încă în proces de analiză pentru a stabili dacă drona care a lovit ambarcaţiunea a fost sau nu de provenienţă rusească.

Ţoiu a adăugat că Marea Neagră a devenit unul dintre locurile cele mai riscante pentru navigatori, iar numărul deceselor înregistrate aici depăşeşte riscurile din alte zone de comerţ maritim.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan profimedia
Viitorul buget UE: Nicușor Dan explică de ce fermierii românii nu trebuie să-și facă griji pentru subvenții în lipsa unui acord în UE
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan a fost aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan? Ce spune premierul interimar despre relația dintre președinte și PSD
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, anunț despre soarta Guvernului Niculescu. Ce spune despre votul de învestitură
nicusor dan presidency ro
Apărarea României la Marea Neagră, în discuțiile cu aliații. Nicușor Dan anunță sprijinul Franței
maria zaharova profimedia
Rusia pune la îndoială dezminţirea NATO privind planurile de blocare a enclavei Kaliningrad și amenință: „Războiul va fi scurt”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
calin georgescu inquam george calin
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l...
s grindeanu si i bolojan blurat
„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. Bolojan: Programul...
diana stoica usr
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR)...
Ultimele știri
Serviciile secrete spaniole: Marocul știa dinainte despre intrarea masivă a migranților în Ceuta. Ce arată raportul
Mihai Ghigiu îl acuză pe Bolojan că îi jignește pe miniștrii PSD: „Ce a făcut doamna Oana Gheorghiu în afară de un site și un PPT?”
Putin a acceptat să coopereze în urma apelului Papei Leon pentru ajutorul destinat oraşului ucrainean Oleşkî
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Fanatik.ro
Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Banner-ul pentru istorie al Peluzei Nord și de ce e Craioveanu unul dintre cei mai iubiți fii ai Olteniei
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro