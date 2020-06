Eugen Teodorovici, atac dur după raportul S&P: Florin Cîțu este un bin Laden în devenire pentru finanțele din România

Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici a comentat la Digi24 evaluarea agenției Standard and Poor's, care a decis să mențină ratingul de țară al României la BBB minus, cu perspectivă negativă, dar care a avut și o serie de semnale de alarmă, inclusiv în ceea ce privește creșterea pensiilor. Teodorovici i-a adus actualului ministru de finanțe liberal o serie de acuze, inclusiv de conflict de interese.

„Această agenție nu crede, ea a primit din partea Guvernului o scrisoare de angajament ferm cu privire la câtava măsuri pe care Guvernul și le-a asumat. Cu alte cuvinte, legea pensiilor nu va fi aplicată în acest an, ca și alocațiile și multe altele”, susține fostul ministru Eugen Teodorovici.

Ministerului Finanțelor, condus de Florin Cîțu, consideră că menținerea ratingului de țară pentru România de către Standard & Poor's arată încrederea în guvernul român. Agenția menționa în raport și contextul electoral din România, semnalând că așteaptă alegerile pentru a vedea dacă sunt posibile măsuri de consolidare fiscală.

„Cei de la agenția de rating spun foarte clar că pachetul de măsuri pe care guvernul României l-a luat pentru economie este cel mai slab din Uniunea Europeană. Vedeți, se vorbește despre o perspectivă, asta înseamnă despre viitor. În noiembrie anul trecut, când agențiile de rating au pus România mai jos decât am lăsat-o noi, ăștia socialiștii, cum spune dl. Cîțu; am lăsat-o la un rating stabil, cu perspectivă stabilă. Cum a venit guvernul Orban, cu măsurile pe care le-a anunțat și pe multe dintre ele nu le-a implementat, perspectiva s-a mutat la negativă. Perspectiva, adică guvernarea PNL. Eu așa traduc acest raport al agenției de rating, dar actul criminal, că dl. Cîțu vorbește despre teroriști... Dânsul cred că este un bin Laden în devenire al finanțelor din România, din păcate pentru economia românească”, a acuzat fostul ministru de finanțe.

Florin Cîțu, acuzat de conflict de interese

Eugen Teodorovici recunoaște că s-a bucurat că S&P a menținut ratingul de țară, chiar și cu perspectivă negativă, pentru că „avem totuși o șansă să ne revenim”, dar spune că guvernul nu comunică și nu discută nici măcar cu mediul de afaceri.

Pe de altă parte, Teodorovici contrazice argumentele lui Cîțu privind costurile de împrumut ale României. El a dat exemplul Greciei, care este la categoria „junk”, sub nivelul de rating de țară al României, dar se împrumută la 10 ani cu o dobândă puțin peste 2 la sută, având o datorie publică de 198 la sută. România are sub 40 la sută datoria publică și se împrumută cu 4,83 la sută dobândă. „Unde este costul atât de redus pe care dl. Cîțu îl invocă?” - a spus fostul șef al Finanțelor.

El a reluat vechea polemică cu actualul ministru al finanțelor, căruia îi reproșează că a făcut anumite plăți care puteau fi amânate, de exemplu avansul plătit pentru contractele de achiziții militare. De asemenea, Teodorovici acuză că s-au introdus în mod arbitrar plăți. „A fost o acțiune voită de a aduce un deficit de la 2,8, când am lăsat eu în 2019, la 4,3, ca să ne arate nouă în acest an, dar culmea a venit și Covidul peste noi și nu le-a mers această măsură mârșavă, să ne arate cât de buni sunt cei de la PNL” - a spus fostul ministru.

„Dl. Cîțu manipulează în mod grosolan opinia publică. Eu atâta îi cer: să vină public cu datele comparative, ce au făcut unii, ce au făcut alții”, a spus Teodorovici. El mai acuză că se destructurează Ministerul Finanțelor, se desființează direcții, pentru interese personale. L-a acuzat de conflict de interese, invocând un proces pe care tatăl ministrului l-ar avea cu statul român și, arată Teodorovici, în acest context Florin Cîțu desființează o direcție din minister. „Mă întreb de ce structurile statului nu iau la analizat acest aspect”, a menționat Teodorovici.

Pe de altă parte, Eugen Teodorovici susține că pensiile se pot mări în continuare cu 40 la sută, în ciuda crizei aduse de pandemie, și spune că ministrul de finanțe trebuie să găsească soluții. „Partea publică are multe zone în care banii se cheltuie, ca să nu spun altceva, într-un mod total incorect și sunt zone de unde se pot aduce foarte multe sume către bugetul de stat”, susține fostul ministru de finanțe.

Social-democrații au știut să găsească soluții atunci când au fost la guvernare, a adăugat Teodorovici.

Editor: Luana Păvălucă