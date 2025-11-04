Live TV

Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani”

Data publicării:
eugen teodorovici in fata microfoanelor
Senatorul PSD Eugen Teodorovici. Foto: INQUAM Photos/ George Călin

Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale.

„Da, candidez. Nu am nicio legătură, nimic, cu nicio formațiune politică, candidez independent. Sunt în curs de strângere a semnăturilor, oamenii sunt pe străzi, se lucrează la chestiunea aceasta.

Eu față de toți ceilalți vin cu experiență națională și nu de la nivel de sector cum sunt primarii de sector care spun că au experiență. Păi dacă ei au experiență, eu ce pot să mai spun? Domnul Drulă spune că a gestionat 15 miliarde de lei, păi eu am făcut toate bugetele, inclusiv pentru Transporturi. (...) Din ’91 fac administrație publică. Nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani, cât am fost ministru.”, a declarat Eugen Teodorovici pentru Digi24.ro. 

Acesta spune că va avea susținerea lui Victor Ponta. „Nu am vorbit de ceva timp, dar așa am înțeles (că mă va susține n.red). Mi-a spus că mă susține. Și eu l-am susținut pe dânsul la prezidențiale și mi-a spus că va face ce am făcut și la dânsul în campanie”, a precizat Teodorovici. 

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor în guvernele conduse de Victor Ponta (2015) și Viorica Dăncilă (2018- 2019). De asemenea, a fost și ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015 și senator timp de două mandate, ales pe listele PSD din 2012 și până în 2020.

Deși în 2023 anunța că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, Eugen Teodorovici l-a susținut în cele din urmă pe Victor Ponta în cursa pentru prima funcție în stat. 

„Îl susțin pe Victor Ponta pentru că a crezut şi a demonstrat că România poate şi trebuie să fie pe primul loc. Victor Ponta a fost premierul care a crezut în 'nebunia mea frumoasă', că putem aduce toți banii europeni alocați României”, spunea în urmă cu 6 luni Teodorovici, pe pagina sa de Facebook.

