Eugen Teodorovici, despre limbajul suburban de pe Facebook: A fost un coleg care s-a ocupat

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici susţine că nu îi aparţin postările în care răspundea într-un limbaj "suburban" românilor care îl criticau pe Facebook. El adaugă că acestea nu au fost scrise de el şi că, de altfel, nici nu este stilul lui. "A fost un coleg care s-a ocupat de această pagină", a spus el miercuri seară.

"Am încercat ieri, am postat un text care spune foarte clar că nu mi le asum, nu le-am scris eu, nu sunt mesajele mele şi nu e stilul meu. A fost un coleg care s-a ocupat de această pagină, eu neputând să stau. Eu doar dădeam textele mari pentru postări, în rest, nu. Îmi asum partea de a fi lăsat pe respectivul să facă asta. S-a produs efectul şi n-am mai stat să mai fac poliţie. Faptul că a scris el sau n-a fost în stare să protejeze o parolă de acces pe acel cont s-a închis, am schimbat parolele şi pe viitor o să fiu mai atent", a declarat miercuri seară ministrul Finanţelor la Antena 3.

Cu o seară în urmă, el a scris pe pagina de Facebook o explicaţie pentru cele întâmplate.

"Cred că este cazul să se oprească aici această şaradă a lipsei de bun simţ şi a vocabularului suburban. Nu intenţionez să-mi cer scuze pentru ceva ce nu-mi aparţine şi pentru care nu am decât vina de a fi creditat cu încredere un colaborator care s-a oferit pro-bono să gestioneze pagina de Facebook", a scris el.



Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a fost criticat pe Facebook de români pentru limbajul pe care l-a folosit să răspundă unor critici.

„Domnule ministru, nu trebuie să ne demonstrezi public, încă o dată, că te descurci în toate zonele societății, chiar și în cele mai de jos…”, i-a scris Ionel Alexandru, pe Facebook, ministrului Teodorovici. AICI GĂSIȚI POSTAREA

Asta după ce Eugen Teodorovici a folosit următoarea replică pentru a răspunde unui comentariu: „Cred ca ai tai te-au făcut la nevoie și sigur le-a părut rău! Sincer, cu fața asta de... nici nu știu ce termen să folosesc pentru unul făcut din…”. Este neclar ce a stârnit o astfel de reacție.

Iar acesta nu este singurul răspuns îndoielnic al ministrului de Finanțe: „Măi Silviu Tatulescu, dacă ai avea măcar un gram de minte... sigur ar trebui să-ți scoți pălăria în fața mea și de departe și mai ales de aproape! Toate cele bune!”.

