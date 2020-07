Eugen Teodorovici și-a anunțat oficial candidatura la șefia PSD: Viitorul președinte PSD trebuie să fie și viitorul premier

Eugen Teodorovici și-a anunțat, duminică, în mod oficial, candidatura la șefia PSD. Acesta spune că viitorul lider al partidului trebuie să fie și viitorul premier al României, după câștigarea alegerilor parlamentare. Senatorul critică conducerea partidului din care face parte, spunând că timp de 9 luni a stat “degeaba” în opoziție, formațiunea politică fiind mai jos în sondaje chiar și față de europarlamentare. El susține că și-a lansat candidatura în mod personal, fiind în acte președinte interimar, iar dacă statutul îi va permite pe viitor, își va face și o echipă.

“Am să vă anunț ceea ce deja știți cu toții, un mesaj foarte clar pentru toți colegii mei din PSD, îmi anunț candidatura în mod oficial pentru funcția de președinte al PSD.

Statutul partidului spune foarte clar că astăzi sunt președintele interimar al acestui partid, dar chiar și cu acest aspect, știindu-mă un om care iubesc mai mult democrația decât orice altă regulă sau statut, am să candidez la această funcție înaltă în partid. Am să-mi pun la bătaie centura într-o confruntare care sper să fie democratică.

Sunt extrem de îngrijorat nu doar pentru prezentul partidului, dar și pentru viitorul acestuia, nu doar pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul României.

Sunt convins că alături de mine sunt foarte mulți colegi din PSD și nu numai, oameni care înțeleg că România de aproape 9 luni stă pe loc iar asta nu se întâmplă doar din cauza pandemiei. O altă pandemie bântuie clasa politică și are simptome destul de grave: incompetență, lipsă de voință, lașitate și din păcate chiar și trădare.

PSD nu poate și nici nu trebuie să continue în acest mod. Nu pot sta 9 luni în opoziție și să nu faci opoziție. Nu poți da din coadă pe lângă președintele Iohannis, în timp ce acesta calcă în picioare PSD.

Conducerea de azi a PSD a folosit cele 9 luni de opoziție ca să stea degeaba. Nu cred că s-au făcut înțelegeri cu președintele Iohannis sau era mai bine să se fi făcut decât să se datoreze această stare prostiei. Partidele puternice cresc în opoziție. Din păcate, PSD scade, astfel încât azi a scăzut nu numai sub cota de la prezidențiale, din păcate a scăzut chiar și sub nivelul de la alegerile europarlamentare, un lucru foarte grav.

Nu vreau să ajungem vreodată la problema pragului electoral. Nu am venit aici să critic pe nimeni, am venit să spun lucruri pe care le vede oricine. Acestea au devenit noua realitate a PSD. Am venit cu ambiții mult mai mari decât cele ale actualei conduceri interimare a partidului”, a afirmat Eugen Teodorovici.

Acesta și-a propus ca, după o eventuală victorie la alegerile Congresului PSD, să formeze o echipă cu “oameni care poate nu și-au început cariera în PSD lipind afișe”.

“Dacă la Congres voi câștiga poziția pentru președintele partidului, vreau să aduc lângă mine o echipă de oameni tineri, hotărâți, curajoși, cu școală. Vreau să mișcăm partidul în sus și să-i redăm atât la alagerile locale cât și la cele parlamentare puterea de altă dată, pe care a avut-o întotdeauna. Lângă mine vor fi oameni care poate nu și-au început cariera în PSD lipind afișe, poate că nu toți au vechime, poate că nu toți au fost până azi membri PSD.

Viitorul președinte al PSD trebuie să fie și viitorul prim-ministru imediat după alegerile parlamentare”, a spus Teodorovici.

Social-democratul a precizat că nu are adunate liste de susținători.

“Există susținere. Vorbesc cu foarte mulți dintre ei. Chiar și colegului Marcel Ciolacu i-am dat un SMS să participe alături de mine la această conferință. Mesajul lui a fost «mult succes». Sunt convins că a spus-o din suflet.

Îmi depun candidatura în mod personal, pentru că, azi, statutul nu prevede o altă formă de competiție internă, iar în situația în care acest lucru se va schimba, voi avea și eu o echipă pe formula pe care CEx-ul o va decide”, a explicat fostul ministru de Finanțe.

Despre posibilitatea de a intra într-o echipă formată de actualul lider interimar, Marcel Ciolacu, pentru alegerile interne, acesta a spus: „Eu în echipa domniei sale, categoric nu”.

Întrebat de ce nu ține conferința de presă din interiorul sediului PSD și de la un pupitru cu sigla partidului, acesta a răspuns:

„Nu cred că cineva mi-ar fi interzis să intru în sediul partidului, pentru că în acte sunt președintele interimar. De multe ori, bunul simț din partea mea mă face să evit anumite situații. Am ales să nu merg pe calea instanței în a ataca decizia pe care ai mei colegi în CEx anul trecut au luat-o.

Simbolul cred că este în fiecare dintre noi. Poate dacă aș putea să spun că eu sunt un brand pentru ca partidul să crească, poate că unii ar lua-o ca o lipsă de modestie, ca o aroganță”, a explicat Eugen Teodorovici.

