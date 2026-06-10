Eugen Tomac a anunțat că programul de guvernare va ajunge joi la toate partidele: „Avem câteva priorități care izvorăsc din PNRR”

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunţat că va transmite în cursul zilei de joi Programul de guvernare tuturor partidelor, acesta axându-se pe câteva priorităţi „care izvorăsc din PNRR”. „Cred că este momentul să ieşim din logica discuţiilor politice şi, evident, că îmi doresc ca partidele să fie mult mai deschise spre dialogul cu mine şi echipa pe care o propun”, a afirmat Tomac.

„Voi fi destul de sincer, avem un program de guvernare, îl voi transmite mâine tuturor partidelor, dar ceea ce le-am spus partidelor voi sublinia şi în clipa de faţă. Deci, noi avem câteva priorităţi care izvorăsc din PNRR. Deci, alt program de guvernare mai mult decât aceste urgenţe pe care trebuie să le îndeplinim, nu există”, a declarat, miercuri seară, premierul desemnat, potrivit B1.ro, citat de News.ro.

Acesta a adăugat că obiectivul său nu este să anunţe, în mod populist, „lucruri care dau bine”.

„Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate. Acolo unde există posibilitatea de a îmbunătăţi chestiuni care ţin de relaţia cu mediul de afaceri, de exemplu, evident că ne dorim să îmbunătăţim acest lucru. Cred că pe dimensiunea digitalizării este loc de mult mai bine şi, în acest sens, îmi propun ca în Cabinetul pe care îl voi prezenta Parlamentului să am inclusiv o funcţie creată de vicepremier pentru Digitalizare, pentru că suntem în coada clasamentului european în ceea ce priveşte digitalizarea, deşi avem specialişti de top la nivel global”, a mai declarat Eugen Tomac.

Acesta a subliniat că doreşte, de asemenea, „o dezbatere serioasă şi aşezată în ceea ce priveşte reforma administraţiei, pentru că s-a discutat foarte mult despre acest lucru şi am avansat foarte puţin”.

„Îmi doresc, de asemenea, să am o relaţie extrem de deschisă şi onestă, în acord cu ceea ce şi-au asumat partidele politice pro-occidentale din Parlament, cu privire la angajamentele noastre privind Programul SAFE (...) Deci, cred că este momentul să ieşim din logica discuţiilor politice şi, evident, că îmi doresc ca partidele să fie mult mai deschise spre dialogul cu mine şi echipa pe care o propun”, a adăugat premierul desemnat.

Acesta a discutat în ultimele zile cu partidele parlamentare şi cu parlamentari pentru a obţine susţinerea pentru învestirea Cabinetului.

Toţi liderii politici au menţionat că aşteaptă Programul de guvernare.

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Editor : Ș.R.