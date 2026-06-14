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Când va depune Eugen Tomac programul de guvernare în Parlament. Azi sunt programate discuții cu preşedinţii celor două Camere

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INSTANT_TOMAC_PNL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunţat că va trimite programul de guvernare în Parlament după ce va avea o discuţie cu preşedinţii celor două Camere.

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă a trimis programul de guvernare în Parlament.

„Nu. Urmează mâine (duminică - n.r.) să discut cu preşedinţii celor două Camere. Urmează în cursul zilei de mâine să discut cu preşedinţii celor două camere pentru a stabili exact  la ce oră şi când mă încadrez în termen pentru a depune programul”, a afirmat Eugen Tomac. 

Reforma administrativ-teritorială este prioritatea zero din programul de guvernare al lui Eugen Tomac, făcut public, sâmbătă. 

Documentul, structurat pe 21 de capitole, cuprinde atât măsuri pe termen scurt, cât şi reforme structurale în mai multe domenii, printre care oprirea salariilor 13-14 şi a bonusurilor nejustificate în companii deţinute 100% de stat, prelungirea termenului TVA 9% pentru apartamentele contractate, închiderea companiilor de stat cu pierderi cronice, ANAF depolitizat, bodycam şi teste de integritate pentru antifraudă şi vameşi, şi combaterea evaziunii pe sectoare prioritare. 

În privinţa securităţii energetice, documentul face referire la un „mix diversificat (nuclear, gaz, regenerabil, hidro), liberalizare predictibilă a pieţei gazelor, protecţie pentru consumatori vulnerabili şi redevenţe corecte”. 

Programul nu este definitivat, putând să mai sufere unele modificări.

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Editor : Sebastian Eduard

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