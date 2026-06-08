Eugen Tomac a avut „un scurt schimb de opinii” cu președintele Nicușor Dan, după discuțiile cu PSD, PNL și USR de luni

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunţat, luni seară, că a vorbit cu Nicuşor Dan, la finalul consultărilor cu liderii PNL, USR şi PSD.

Premierul desemnat a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că a vorbit cu preşedintele Nicuşor Dan, după prima rundă de consultări cu partidele politice: „Am avut un scurt schimb de opinii”.

„Ţara, în momentul de faţă are nevoie de un guvern. Eu sper, ca inclusiv în discuţiile de mâine, să reuşesc să conving o majoritate să îmi acorde încrederea mie şi cabinetului pe care îl voi prezenta”, a declarat Tomac, potrivit News.ro.

El a discutat, luni, cu lideri PNL, USR şi PSD şi va continua consultările marţi, în vederea obţinerii numărului de voturi pentru a trece Guvernul prin Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat, joi, pe Eugen Tomac să formeze un Guvern, acesta anunţând că va fi un guvern tehnic.

Editor : B.E.