Eugen Tomac a fost ales preşedintele PMP

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară l-a ales sâmbătă pe Eugen Tomac ca preşedinte al formaţiunii politice. Eugen Tomac a candidat ca lider al moţiunii „PMP - un nou început pentru o Românie creştin-democrată”.

Din 456 de voturi exprimate, 421 au fost „pentru”,moţiunea lui Tomac, 18 „împotrivă” şi 17 abţineri, informează Agerpres.

„Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea acordată din nou! Înțeleg perfect responsabilitatea uriașă pe care o am în urma votului de astăzi. Am acceptat să-mi asum din nou o misiune atât de dificilă, pentru că îmi pasă de ceea ce am construit împreună, îmi pasă de fiecare membru al partidului nostru care a investit muncă, încredere și speranță. România are nevoie de un partid curat, liber și curajos, care să promoveze valorile creștin-democrate”, a declarat Eugen Tomac, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Congresul a fost convocat de tabăra din PMP a lui Eugen Tomac, despre care fostul preşedinte al partidului, Cristian Diaconescu - care a acuzat un puci în interiorul partidului - a spus că este convocat nestatutar. În schimb, Tomac l-a acuzat pe Diaconescu de starea de „blocaj” în care a ajuns PMP.

