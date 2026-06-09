Eugen Tomac are programate noi consultări pentru susţinerea în Parlament în vederea învestirii Guvernului

Premierul desemnat, Eugen Tomac, continuă, marţi, seria discuţiilor cu partidele, în vederea obţinerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului. Miercuri, el ar urma să finalizeze formula de Cabinet, iar săptămâna viitoare să ceară votul Parlamentului.

Primii cu care va avea discuţii, de la ora 10.00, sunt reprezentanţii UDMR.

Ulterior, Tomac va discuta cu:

15.00 - Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00 - Uniţi pentru România

17.00 - PACE

18.00 - POT

De asemenea, premierul desemnat va discuta şi cu membrii neafiliaţi din Parlament, potrivit News.ro.

Întrebat, luni seară, la Antena 3, dacă va negocia şi cu AUR, Eugen Tomac a afirmat: „Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului naţional al României”.

El s-a declarat, însă, convins că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

„Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge... (...) Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari”, a declarat Tomac.

El a adăugat că la începutul săptămânii viitoare doreşte să ceară votul în Parlament.

Premierul desemnat a adăugat că va avea trei vicepremieri, unul pentru Educaţie, altul pentru Economie şi unul pentru Digitalizare.

Luni, Tomac a discutat cu reprezentanţii PNL, PSD şi USR.

El a anunţat că urmează ca, cel târziu miercuri, să finalizeze formula de Cabinet, el arătând că îşi doreşte ca pentru fiecare minister să aibă cel puţin două, trei propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesionişti, tehnic, nu unul politic, adăugând că "asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid".

Editor : M.C