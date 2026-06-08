Eugen Tomac continuă marți discuțiile privind formarea noului Guvern: întrevederi cu UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunţat, luni, că va continua seria discuţiilor cu partidele, în vederea învestirii Guvernului. Marţi va avea întâlniri cu UDMR, minorităţile naţionale şi parlamentarii neafiliaţi.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunţat că va continua discuţiile cu partidele şi în cursul zilei de marţi, pentru a obţine susţinerea parlamentară necesară pentru învestirea Guvernului.

„Evident că voi continua şi mâine discuţia cu partidele, cu grupul minorităţilor naţionale”, a anunţat Tomac.

La ora 10.00, premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanţii UDMR, apoi cu grupul minorităţilor naţionale şi cu parlamentari neafiliaţi „care împărtăşesc acelaşi set de valori şi obiective pe care şi le-a propus Guvernul” pe care intenţionează să-l formeze.

Programul consultărilor este următorul:

10.00, UDMR, sediul partidului

15.00, Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00, Uniţi pentru România

17.00, PACE

18.00, POT

Exceptând UDMR, întâlnirile sunt la grupul fiecărei formațiuni din Parlament.

Ulterior, vor fi discuții și cu membrii neafiliați din Parlament.

Luni, Tomac a discutat cu reprezentanţii PNL, PSD şi USR.

El a declarat că urmează ca, cel târziu miercuri, să finalizeze formula de Cabinet, el arătând că îşi doreşte ca pentru fiecare minister să aibă cel puţin două, trei propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesionişti, tehnic, nu unul politic, adăugând că „asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid”.

Editor : B.E.