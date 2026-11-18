Consilierul prezidențial Eugen Tomac a respins, miercuri, la Digi24, criticile potrivit cărora candidatura lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei ar fi fost un eșec. Tomac a susținut că România a propus un candidat cu experiență politică și europeană și a încercat să ofere o alternativă pentru conducerea organizației.

„România a făcut ceea ce face un stat european responsabil. S-a prezentat cu un candidat foarte bun, cu un CV foarte bun. A fost comisar, a fost prim-ministru. Din acest punct de vedere, noi nu avem ce să ne reproșăm, pentru că am oferit o alternativă pentru a schimba formatul acestei organizații extrem de importante și influente la nivel global pentru țările care fac parte din alianță”, a declarat Eugen Tomac, la Digi24.

Consilierul prezidențial a subliniat că hotărârea privind conducerea organizației nu a aparținut României. „România nu are ce să-și reproșeze, pentru că, până la urmă, o decizie de acest fel a fost luată într-un for statutar al acestei organizații”, a adăugat el.

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027–2030 a fost amânată cu un an, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au ajuns la un consens asupra candidaților. Actualul secretar general, Louise Mushikiwabo, rămâne în funcție.

Dacian Cioloș a candidat din partea României, iar președintele Nicușor Dan i-a susținut candidatura, inclusiv prin participarea la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia.

După anunțarea rezultatului, șeful statului a apreciat că fostul premier a făcut o „campanie foarte bună”, în timp ce Cioloș a criticat incapacitatea organizației de a ajunge la o decizie și a cerut reformarea procedurilor de alegere a conducerii.

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Editor : M.I.