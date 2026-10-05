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Eugen Tomac, despre prezența AUR la guvernare: „România nu are nevoie de aventuri care ne pot izola extern”

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Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Consilierul prezidenţial Eurgen Tomac, prima persoană propusă de preşedintele Nicuşor Dan pentru a ieşi din griza guvernamenlală, afirmă că situaţia prin care trece România nu mai poate fi prelungită, iar partidele trebuie să depăşească poziţiile pe care le au şi să săsească o soluţie la criza politică. Alegerile anticipate, pe care le invocă mai mulţi lideri politici, doar vor adânci criza, crede Tomac, care adaugă că „România nu are nevoie de aventuri care ne pot izola extern”, de aceea trebuie evitată cooptarea AUR la guvernare.

„În clipa de faţă, cel mai important aspect este să se configureze o majoritate care să susţină un nou guvern şi mi-aş dori enorm ca, în urma consultărilor de mâine, atât liderii partidelor politice, cât şi conducerea partidelor parlamentare, precum şi grupurile din Parlament să găsească compromisul necesar pentru a susţine un nou Cabinet”, a declarat consilierul prezidenţial Eugen Tomac, duminică seară, la B1 TV, conform News.ro.

Acesta este de părere că niciun candidat nu poate prezenta o majoritate parlamentară: „Nu cred că la ora actuală putem discuta despre un prim-ministru care poate să se prezinte mâine în faţa preşedintelui cu o majoritate pe care să o aibă în spate. Tocmai de aceea cred că consultările vor fi extrem de importante. Cred însă că toţi liderii politici responsabili din România sunt conştienti că situaţia pe care o avem în clipa de faţă nu mai poate fi prelungită”.

În plus, Tomac crede că alegerile parlamentare doar ar prelungi această criză.

Alegerile anticipate nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc. Şi eu cred că românii nu au nevoie de noi aventuri politice, ci au nevoie de soluţii pragmatice din partea politicienilor, pentru că costul acestei crize este foarte mare şi, din păcate, factura o plătesc tot cetăţenii români”, a adăugat Tomac.

Acesta este de părere că premierul desemnat care va fi anunţat la finalul consultărior de luni va primi votul Parlamentului: „Sunt absolut convins că premierul anunţat mâine va fi şi cel care va închega echipa care va primi voturile necesare, pentru că nu văd motive pentru ca partidele să rămână blocate în deciziile de până acum. Mizele nu mai sunt limitele autoimpuse ale partidelor şi calculurile politice. Miza este România şi interesul cetăţenilor români. Şi eu cred că toţi liderii politici conştientizează acest lucru. Important este ca fiecare să facă paşii necesari în această direcţie pentru a găsi o formulă de compromis şi, evident, crearea unei majorităţi care să susţină viitorul guvern”.

În legătură cu prezenţa AUR la guvernare, consilierul prezidenţial a explicat că formaţiunea nu a dat dovadă de maturitate: „Eu nu am văzut niciun gest de maturitate şi de responsabilitate din partea acestui partid, inclusiv prin ultimile poziţionări. Îşi menţin această linie de izolare şi cred că poziţia domnului preşedinte este una absolut corectă, pentru că România are nevoie de soluţii democratice, transparente şi predictibile, nu de aventuri care ne pot izola pe plan extern”.

Potrivit lui Tomac, AUR nu a dat dovadă că înţelege principalele obiective ale preşedintelui Nicuşor Dan: „o relaţie privilegiată şi strategică cu Statele Unite şi o abordare loială faţă de Uniunea Europeană”.

Preşedintele Nicuşor Dan are, luni, de la ora 14.00, noi consultări oficiale cu partidele pentru desemnarea unui premier.

Editor : A.C.

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