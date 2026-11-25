După cel mai recent atac lansat de șefa AfD, Eugen Tomac a sărit în apărarea sutelor de mii de români din Germania, subliniind că aceștia „muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați” în această țară. Consilierul prezidențial consideră că jignirea unei întregi comunități, cu scopul de a câștiga „puncte politice”, „nu e curaj, e pură lașitate”.

„Extremista Alice Weidel știe foarte bine ce urmărește când alege să-i atace din nou pe români, de data aceasta de la tribuna Bundestagului. Să jignești o comunitate întreagă ca să câștigi puncte politice nu e curaj, e pură lașitate”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

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Acesta a afirmat că românii nu „au microfon în Bundestag” pentru a se apăra, însă au „respect pentru muncă și pentru țara în care au ales să trăiască”.

„Weidel le datorează cel puțin același respect. Sute de mii de români muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați în Germania. Între timp, Weidel, cu un servilism desăvârșit față de Moscova, caută doar contracte cu Putin. Nu primim lecții de la nimeni, cu atât mai puțin de la cei care își construiesc discursul pe dispreț și ură”, a mai afirmat acesta.

Mesajul lui Eugen Tomac vine în contextul în care lidera partidului german de extremă-dreapta AfD a afirmat că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite din Germania.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și se autoalimentează. Și, totuși, ar fi evident ce ar trebui făcut. O schimbare a politicii de migrație prin remigrare”, a spus aceasta.

Nu este primul atac al șefei AfD. La începutul lunii, aceasta a susținut că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

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Editor : A.M.G.