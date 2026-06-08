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Video Eugen Tomac, după ce a discutat mai bine de o oră cu liderii PNL: „Plec încrezător de la această întâlnire”. Ce i-a spus lui Bolojan

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eugen tomac in costum da interviu presei
Sursa foto: Facebook
Din articol
„Îmi pun mare speranță în PNL” Ce spune Tomac despre lista miniștrilor

Eugen Tomac a început seria negocierilor pentru susținerea viitorului său Cabinet. Primul partid la care a ajuns premierul desemnat a fost PNL, iar în urma discuțiilor cu liberalii Tomac a transmis că pleacă încrezător și l-a asigurat pe Ilie Bolojan că este dispus să continue unele reforme începute deja. 

„Am prezentat obiectivele pe care le voi propune, obiective care izvorăsc din prioritățile României.

Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de complicat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvorăsc din angajamentele prezente ale României – jaloanele din PNRR și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să își poată lua banii de la UE.

Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiți în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația, pentru a transmite un semnal de responsabilitate, să pregătim în termenii prevăzuți de lege viitorul buget”, a declarat Eugen Tomac, la sediul PNL.

„Îmi pun mare speranță în PNL”

Premierul desemnat a subliniat că își pune speranța în reprezentanții PNL pentru un vot de încredere în Parlament:

„Eu îmi pun mare speranță într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români, în colegii din PNL, pentru a-mi da un vot de încredere.

Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să îmi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit, care să facă față provocărilor. Plec încrezător de la această întâlnire.

Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante și eu sunt pregătit să duc mai departe, cu responsabilitate, acest drum pe care România merge.”

Ce spune Tomac despre lista miniștrilor

Eugen Tomac a fost întrebat dacă a finalizat lista viitorilor miniștri:

„În ultimele zile am avut zeci de întâlniri cu foarte multe persoane. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți profesional. Îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, un guvern tehnic, nu unul politic.

Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit. Este vital să punem ordine în buget, în așa fel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii.

De aceea, lista încă nu am finalizat-o, dintr-un motiv foarte simplu. Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, iar decizia privind fiecare ministru pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. Pentru o parte dintre ei s-au încheiat discuțiile, pentru ceilalți voi finaliza zilele viitoare.”

Premierul desemnat a mai subliniat că viitorul Cabinet va fi compus de specialiști care să nu aibă carnet de partid, inclusiv secretarii de stat și prefecții.

Întrebat ce i-a transmis Ilie Bolojan, Tomac a precizat:

„Am avut o discuție foarte bună cu conducerea PNL. Domnul premier mi-a prezentat punctul domniei sale de vedere cu privire la responsabilitățile României. Pe foarte multe puncte de vedere sunt de acord, este nevoie în continuare de prudență și de decizii curajoase.”

Editor : A.G.

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