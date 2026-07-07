Eugen Tomac: Fiecare zi fără guvern afectează enorm economia. Liderii politici trebuie să renunţe la calcule de orice fel

Consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis că fiecare zi fără un nou guvern afectează enorm economia, preţurile şi consolidează propaganda antinaţională. Tomac a subliniat că nu mai există niciun argument raţional pentru a ţine ţara blocată, iar liderii politici trebuie să renunţe la calcule de orice fel.

„Criza prelungită adânceşte şi mai mult neîncrederea cetăţenilor în clasa politică. Fiecare zi fără un nou guvern afectează enorm economia, preţurile şi consolidează propaganda antinaţională”, a transmis Eugen Tomac pe Facebook, adăugând că „nu mai există niciun argument raţional pentru a ţine ţara blocată”.



„Liderii politici trebuie să renunţe la calcule de orice fel şi să pună pe primul loc România!”, a subliniat Tomac.

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Editor : A.P.