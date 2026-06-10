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Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu să facă parte din guvern: „Sper că domnul Ionaș nu se va supăra”. Reacția primarului general

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Foto: Inquam Photos

Premierul desemnat Eugen Tomac l-a invitat pe primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu să facă parte din guvernul său. Tomac a precizat că îl invită să preia ministerul Dezvoltării.

ACTUALIZARE 23:34 Ciprian Ciucu i-a dat replica lui Eugen Tomac într-un mesaj pe Facebook: „Vă mulţumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câştigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulţi de muncă, ultima poziţie politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început şi trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureştenilor”, a scris primarul Bucureștiului.

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Știrea inițială. „Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație, profitând de întrebarea dumneavoastră.

Mi se pare important să facem toți un efort azi, mâine, poimâine, pentru a ieși din starea de blocaj în care suntem. […] Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem. Și cetățenii români au obosit de lozinci, de tensiune, vor o Românie așezată, vor politicieni care muncesc în interesul cetățenilor”, a declarat Eugen Tomac la B1 TV.

Invitația lui Eugen Tomac vine după ce Ciprian Ciucu i-a transmis, luni, un mesaj dur premierului desemnat, apreciind că lista de miniştri a lui Tomac e „cusută cu aţă alb-fosforescentă” şi pare să protejeze interesele PSD, făcând referire inclusiv la propunerea de la Ministerul Dezoltării, Vladimir Ionaș (PSD).

Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. (Ministerul - n.r.) Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook. 

Editor : Ș.R.

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