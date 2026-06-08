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Eugen Tomac: Legea salarizării e o problemă serioasă. Nu sunt de acord cu formula de a le crește doar unor categorii veniturile

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, luni seară, că nu e de acord cu majorările de salarii în cazul doar a unor categorii de bugetari, conform formulei de calcul din proiectul legii salarizării. Acesta spune că partidele politice sunt dispuse să susțină adoptarea acestei legi, „corectând toate nemulțumirile justificate ale cetățenilor care astăzi își exprimă această nemulțumire”. 

„Este o problemă destul de serioasă, însă indiscutabil că nu sunt de acord cu această formulă de a le crește doar unor categorii și că cea mai mare parte a persoanelor angajate în instituțiile publice să le stagneze în continuare veniturile. 

Această lege a fost amânată ani la rând din rațiuni fie de pandemie, fie electorale și acum am ajuns sub această presiune, dacă nu adoptăm o lege care nu mai crește salariile, aici este marea problemă pe care trebuie să o explicăm cinstit, ce avea misiunea de a echilibra între diferite categorii de salarizare. 

N-a fost făcută bine din punctul meu de vedere, nu a fost explicată, pentru că noi nu trebuia să ajungem în situația în care astăzi oamenii, pe bună dreptate, citind proiectul de lege își pun multe semne de întrebare și sunt nemulțumiți. 

Am discutat cu domnul ministru Pîslaru chiar câteva ore, inclusiv pe acest subiect. De două ori ne-am întâlnit. Sunt extrem de preocupat să găsim cea mai potrivită soluție. Am discutat inclusiv cu partidele politice cu care m-am întâlnit astăzi acest subiect. Sper și îmi doresc să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte. Evident că nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă sau să nedreptățim prin modificări care nu răspund așteptărilor pe care le au cetățenii.  

Ceea ce este foarte important însă că această lege își propune exact pe cei care au veniturile cele mai mici, lor să li se mărească salariile, dar legea nu are drept obiectiv majorare de salarii”, a afirmat Eugen Tomac, luni seară, la Antena 3 CNN. 

Acesta spune că partidele politice sunt dispuse să susțină adoptarea acestei legi, „corectând toate nemulțumirile justificate ale cetățenilor care astăzi își exprimă această nemulțumire”. 

„Eu sunt absolut convins că inclusiv în relația cu Comisia putem găsi mai multă flexibilitate cu privire la o serie de constrângeri. 

Voi sta alături de echipa guvernamentală ori cât va fi necesar pentru a discuta cu toate categoriile afectate, în așa fel încât să găsim soluția necesară”, mai susține Tomac. 

Editor : Alexandru Costea

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