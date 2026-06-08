Eugen Tomac: Mi-aş fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci despre cum răspunde clasa politică

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a afirmat că şi-ar dori să nu se discute despre el, ci despre modul în care răspunde clasa politică situaţiei actuale în care se află România, el afirmând că nu este singurul care poate răspunde acestei provocări. El a precizat că este onorat de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de a încerca să formeze o echipă guvernamentală şi de a încerca să găsească compromisul necesar pentru a investi un Guvernul.

„Nu cred că sunt singura persoană care poate răspunde unei asemenea provocări. Mi-aş fi dorit ca în momentul de faţă să discutăm despre o altă persoană, despre o altă conjunctură şi despre o soluţie politică pentru ţară, pentru că, până la urmă, partidele sunt cele care le cer votul cetăţenilor pentru a guverna, pentru a duce bunăstare, pentru a crea şi promova, care aduc plus valoare unei societăţi. Ne aflăm într-un moment extrem de complicat. Mi-aş fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci să discutăm despre cum răspunde clasa politică în faţa unei situaţii prin care trecem”, a declarat Eugen Tomac, luni, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a a precizat că este onorat de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan a fi încerca să formeze un guvern.

„Pe mine mă onorează propunerea domnului preşedinte de a încerca să formez o echipă guvernamentală, de încerca să găsesc compromisul necesar din partea partidelor politice pentru a investi un cabinet dispus să facă ceea ce trebuie pentru România într-un moment atât de complicat.

Eu cred că în acest moment avem nevoie de foarte multă responsabilitate, maturitate şi curaj pentru a ieşi din acest blocaj, şi eu cred că domnul preşedinte, pentru că mă cunoaşte foarte bine, ne cunoaştem de cel puţin 25 de ani, în ultimii doi ani de zile am lucrat cot la cot să-i convingem pe români că România are viitor, această ţară are oameni pregătiţi şi dispuşi să-şi asume responsabilităţi importante în statul român”, a mai afirmat Eugen Tomac.

Joi, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să firmeze Guvernul, după căderea Guvernului Bolojan. Premierul desemnat a avut luni discuții cu PSD, PNL și USR, iar marți va discuta cu UDMR, minorități și parlamentari neafiliați.

Editor : B.E.