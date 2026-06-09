Eugen Tomac neagă că-și va depune mandatul: Fac apel la vigilență. Avem nevoie să rămânem uniți și concentrați pe același scop

Premierul desemnat Eugen Tomac neagă „zvonul” că ar intenționa să-și depună mandatul miercuri și să renunțe la formarea unui Guvern, „în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”. Tomac spune că este încrezător că votul din Parlament va fi unul favorabil și Guvernul va fi învestit.

„Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Premierul desemnat se arată încrezător ca va obține votul Parlamentului.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, încheie Tomac.

Premierul desemnat a continuat, marţi, seria discuţiilor cu partidele, în vederea obţinerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului. El a ieșit „încrezător” de la întâlnirea cu UDMR, însă declarațiile ulterioare ale lui Kelemen Hunor arată că lucrurile sunt departe de a fi tranșate. PSD a transmis o listă cu cerințe pe care le vrea introduse în viitorul program de guvernare. Eugen Tomac ar urma să depună în Parlament lista finală a miniștrilor, dar și programul de guvernare până vineri, iar săptămâna viitoare să ceară votul aleșilor.

Editor : B.E.