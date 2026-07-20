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Exclusiv Eugen Tomac: „Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct”. Ce spune despre scenariul lui Grindeanu

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Eugen Tomac Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„O problemă de funcționalitate” „Partidele și-au autoimpus niște limite” „Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct” Scenariul lui Grindeanu

Consilierul președintelui, Eugen Tomac, a declarat în direct la Digi 24 că atâta timp cât AUR pune sub semnul întrebării apartenența noastră la NATO și dorește abandonarea republicii Moldova, președintele Nicușor Dan va continua să caute găsirea unei soluții cu partidele proocidentale, care ar trebui să găsească o soluție de compromis. „Eu consider că în momentul de față partidele și-au autoimpus niște limite pe care, din rațiuni mai mult politicianiste decât de de interes politic, nu doresc să le depășească”, a mai spus el.

„Atât timp cât partidele care nu pun sub semnul întrebării apartenența noastră la Uniunea Europeană și atașamentul față de NATO, discută între ele, chiar dacă au puncte de vedere pe multe subiecte importante, diametral opuse, dar totuși discută între ele și înțeleg cât de important este să nu ratăm această oportunitate mult prelungită ce ține de implementare a reformelor asumate în PNRR, mai există o șansă. Și noi sperăm că liderii politici, dincolo de discursul uneori extrem de dur, vor ajunge la o soluție de compromis pentru a oferi țării un guvern cu puteri depline”, a declarat consilierul prezidențial Eugen Tomac la Digi24.

„O problemă de funcționalitate”

„Prelungirea crizei, dincolo de faptul că ne afectează pe toți, dincolo că de faptul că pune sub semnul întrebării banii pe care România îi poate primi gratis, eu cred că mai avem și o problemă de funcționalitate. Pentru că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare, nu poate adopta o ordonanță și evident că din acest punct de vedere cred că dincolo de orice calcul și nemulțumire, justificată până la un punct, există și nevoia de a răspunde în fața acestor urgențe care țin de interesele, până la urmă ale României și ale tuturor cetățenilor.”

„Partidele și-au autoimpus niște limite”

„Eu consider că în momentul de față partidele și-au autoimpus niște limite pe care, din rațiuni mai mult politicianiste decât de de interes politic nu doresc să să le depășească. Ori eu cred că atât timp cât liderii acestor partide discută între între ei și cel puțin până la această oră au formulat o serie de scenarii pe care sunt dispuse să le să le discute și evident, în măsura în care se va genera și o o soluție de compromis să și-o asume, există există o șansă pentru a depăși acest moment.”

Întrebat care sunt partidele cu „rațiuni politicianiste”, Tomac a declarat că „Există partide care au o abordare mai reținută, există partide care mențin tensiunea foarte sus și eu cred că este cazul să conștientizăm că de 76 de zile, România este într-un moment de blocaj. Acest blocaj poate fi depășit doar dacă partidele, evident prin liderii lor, vor da dovadă de mai multă flexibilitate”

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„Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct”

„Eu vreau să rămân optimist și să cred că dincolo de retorica extrem de dură pe care o folosesc partidele, există mult mai mult raționament, mult mai multă dorință de a depăși acest moment. Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct. Dar în momentul de față ceea ce este cel mai important pentru România și pentru toți cetățenii români este să depășim acest moment tensionat și să lucreze liderii politici pe scenariile pe care tot domniile lor le-au pus pe masă ca soluții pentru a ieși din această criză. N-aș vrea să spun că un partid este mai mult sau mai puțin vinovat de situația în care ne aflăm în clipa de față.”

Scenariul lui Grindeanu

În ultimul scenariu pus de Sorin Grindeanu pe masă, el a anunțat că lucrează la o majoritate pentru guvernare în care AUR nu este invitat, cel puțin „nu în acest moment”. Liderul PSD a spus că din vina ideologiilor unor parlamentari din partidul lui George Simion nu se poate realiza astăzi o relație de guvernare. Plecând de la acest scenariu, Tomac a fost invitat să comenteze dacă este posibiul să fie din nou desemnat premier de către președintele Dan sau dacă este posibilă o guvernare PSD-AUR.

„Președintele României va desemna persoana potrivită și capabilă să genereze o majoritate care va trece prin Parlament un guvern cu puteri depline. Domnia sa are această prerogativă și evident că atunci când va avea în față persoana potrivită și capabilă să răspundă acestor exigențe, acea persoană va fi desemnată”, a răspuns Tomac. „În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, eu cred că lucrurile sunt destul de clare: atât timp cât AUR pune sub semnul întrebării apartenența noastră la NATO, consideră că este bine ca Republica Moldova să fie abandonată, consideră că în Ucraina se întâmplă ceva, dar nu e de interes pentru noi - evident că lucrurile acestea nu pot fi trecute cu vederea pentru că sunt chestiuni extrem de importante. De aceea, președintele va insista în continuare în dialogul cu liderii partidelor politice prooccidentale, de a găsi o soluție de compromis și, evident, de a învesti un guvern nou”.

Editor : Sebastian Eduard

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