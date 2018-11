Eugen Tomac: Nu cred că în momentul de faţă avem şanse să mai dăm jos Guvernul

Opoziţia nu mai are şanse să dărâme Guvernul Dăncilă printr-o moţiune de cenzură, declară la RFI preşedintele PMP, Eugen Tomac. El nu crede că PNL şi USR vor depune moţiunea până la 1 decembrie.

Eugen Tomac spune că moțiunea nu mai are șanse.

Eugen Tomac spune că Opoziţia a ratat două momente potrivite pentru a depune moţiunea de cenzură.

„Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus să iniţiem o moţiune de cenzură, pentru că societatea asta aştepta, de exemplu, de la Opoziţie. După reprimarea populaţiei într-un mod nemaiîntâlnit după Revoluţie, credeam că cel mai potrivit moment şi modul cum ne putem manifesta este printr-o moţiune de cenzură. N-am reuşit atunci să convingem partidele aflate în Opoziţie. De asemenea, la 70 de zile după începerea sesiunii parlamentare, din nou când exista o criză puternică în PSD (...), din nou am considerat că este un moment prielnic pentru a depune o moţiune. Am şi prezentat-o colegilor de Opoziţie, cu un titlu foarte clar, „Guvernul Dăncilă, o binecuvântare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru români”. Aveam şi raportul MCV şi rezoluţia PE”, argumentează Tomac.

Liderul Partidului Mişcarea Populară nu crede că moţiunea de cenzură va mai avea vreo şansă să treacă.

„Din păcate, o spun cu regret şi o spun pentru că am această responsabilitate politică, nu cred că avem şanse să dăm de acum încolo Guvernul jos, pentru că am ratat cele două momente potrivite (...) şi anume după 10 august sau atunci când PSD-ul era într-o tensiune maximă şi existau suficiente voturi pentru a da jos Guvernul Dăncilă. Noi o vom susţine, indiferent când se va depune ea, dar am această obligaţie de a fi lucid şi sincer şi nu cred că în momentul de faţă avem şanse să mai dăm jos Guvernul, pentru că am ratat cele două ocazii”, consideră Tomac.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat sâmbătă că negocierile cu parlamentari social-democraţi pentru susţinerea moţiunii de cenzură sunt purtate în funcţie de evoluţiile din PSD, precizând că nu poate spune ce pune pe masă la aceste discuţii, însă există soluţii.

Orban a spus, sâmbătă, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că negocierile pentru moţiunea de cenzură se desfăşoară şi în funcţie de toate evoluţiile din PSD, dar că nu poate spune ce le oferă aleşilor social-democraţi. Întrebat când va fi depusă moţiunea de cenzură, Orban a afirmat că în mod sigur moţiunea va fi depusă în această sesiune parlamentară.

„Nu vă pot da exact cu precizie ziua, după cum bine ştiţi unii bat toba moţiunii încă de la 1 septembrie. Dacă ne luam după ei, am fi depus moţiunea fără nicio şansă şi azi nu mai aveam niciun instrument de presiune asupra majorităţii guvernamentale. Suntem în negocieri asidue. Toată lumea trebuie să ştie că pentru reuşita moţiunii este necesar ca în plus să o voteze 67 de parlamentari. Încă nu am ajuns la acest număr, purtăm negocieri. Cu certitudine vom depune moţiunea în actuala sesiune parlamentară, cel mai probabil vom stabili cum merg negocierile după data de 1 decembrie”, a declarat Ludovic Orban.

Sursa: news.ro

Etichete:

,

,

,