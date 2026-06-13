Eugen Tomac: Nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceauşescu și subvenţiona primării cu 300 de locuitori

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că în programul său de guvernare îşi propune reforma administrativ-teritorială, explicând că nu se mai poate trăi „după România creionată de pe timpul lui Ceauşescu”. Tomac a adăugat că nu mai pot fi subvenţionate de la bugetul de stat primării care au 300-400 de locuitori.

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre prioritatea zero din programul de guvernare, şi anume reforma administrativ-teritorială, scrie News.ro.

„Trebuie să avem curajul să facem această reformă, pentru că un guvern care nu are în spate responsabilităţi politice în relaţia cu aleşii locali poate veni cu un plan îndrăzneţ de reformă administrativ-teritorială, o reformă necesară pentru ca România să poată accesa resursele pe care le pune la dispoziţie Uniunea Europeană mult mai eficient şi, evident, pentru ca aceste comunităţi să fie mult mai atractive. Şi pentru acest lucru este nevoie de această dezbatere, inclusiv de comasarea unor localităţi în mod voluntar. Deci, tot acest proces trebuie început”, a afirmat Eugen Tomac.

El a precizat că toate guvernele din ultimii ani au anunţat că vor face această reformă administrativ-teritorială şi a explicat că este nevoie de un consens politic în această direcţie.

„Vom merge şi vom discuta cu toate formaţiunile politice cu PNL, PSD, UDMR, pentru că nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceauşescu”, a subliniat premierul desemnat.

Tomac a afirmat că a ridicat acest subiect în discuţiile cu partidele politice şi nu a simţit o reticenţă din partea acestora.

„Eu am ridicat această problemă în discuţiile pe care le-am avut cu partidele politice şi cu cele care mă susţin, şi cu cele care nu mă susţin, inclusiv cu grupurile parlamentare şi nu am simţit o reticenţă, decât o nuanţare extrem de importantă cu privire la modul cum putem duce această dezbatere spre o reorganizare administrativ-teritorială în ceea ce priveşte judeţele”, a mai afirmat Tomac.

El a adăugat că nu mai pot fi subvenţioate de la buget primări cu sute de locuitori.



„Nu mai putem subvenţiona de la bugetul de stat primării cu 300-400 de locuitori. Mai bine îi dăm o nouă destinaţie Primăriei de acolo şi evident că administrativ ar fi mult mai eficient pentru toată comunitatea să nu mai risipim bani pe care îi putem concentra pe alte obiective care sunt utile comunităţii”, a mai declarat Eugen Tomac.

Editor : Sebastian Eduard