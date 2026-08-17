Negocieri sub presiune pentru legea care ar putea schimba veniturile a 1,3 milioane de români. România mai are doar două săptămâni la dispoziție pentru a finaliza legea salarizării, în caz contrar vom pierde aproape 800 de milioane de euro, bani europeni. „Fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat și de fapt acesta este și costul crizei politice”, a declarat pentru Digi24 Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan. Potrivit aceastuia, șeful statului nu va adopta o lege a salarizării care să scadă veniturile angajaților la stat.

„Legea salarizării unitare este necesară. Noi avem nevoie de un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și președintele s-a implicat în aceste negocieri. Chiar s-a creat un acord politic pe care l-a gestionat domnul Radu Burnete și acest jalon fiind unul dintre jaloanele critice, evident că, din nefericire, a creat și foarte multe discuții în cadrul partidelor politice cu privire la consecințele pe care le poate produce această lege.

Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, pentru că ea este, subliniez din nou, necesară. Mai mult decât atât, săptămâna trecută președintele României a invitat liderii partidelor politice care au votat în ultimii ani toate reformele propuse prin PNRR și acest ultim jalon, fiind unul dintre cele mai discutate subiecte, nu doar liderii politici au fost invitați la această discuție, ci și membrii grupului de lucru format din reprezentanți ai executivului și Parlamentului. Sperăm ca ultima variantă propusă de Ministerul Muncii să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice, și sindicatele și, evident, cetățenii români care sunt vizați de aceste modificări.

Ceea ce vreau să subliniez este că, deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene, însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate”, a declarat Eugen Tomac pentru Digi24.

Fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat, atrage atenția Eugen Tomac.

„Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de Guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut, însă, dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide. Ceea ce vreau să subliniez însă este foarte important, și anume că fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat și de fapt acesta este și costul crizei politice”, a precizat Tomac.

Consilierul lui Nicuşor Dan a subliniat că președintele va face tot ce este necesar pentru a atinge obiectivele.

„Președintele României va face tot ce este necesar pentru ca obiectivele pe care le avem în ceea ce privește atragerea fondurilor europene să le atingem și, evident, să adoptăm legislația pe care statul român s-a angajat că o va implementa prin angajamentele pe care ni le-am asumat în relația cu Comisia Europeană.

Președintele a fost în mod constant implicat în procesul de îndeplinire a jaloanelor critice din PNRR, implicit prin ultima ședință convocată săptămâna trecută la Palatul Cotroceni. Rămâne de văzut. Mai sunt câteva zile în care, evident, cu toții ne îndreptăm speranța că vor exista condiții pentru a ne atinge și acest obiectiv, dar toate jaloanele pe care le-am îndeplinit până acum au fost în atenția președintelui și președintele s-a implicat în relația cu Guvernul, deși este responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului să implementeze toate aceste angajamente asumate, președintele a fost parte implicată tocmai pentru că este preocupat ca România să atragă fiecare euro pe care ni-l pun la dispoziție”, a adăugat Tomac.

Editor : A.P.