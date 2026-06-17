Prezent în platoul știrilor Digi24, Eugen Tomac a calificat miercuri, 17 iunie, drept „un moment extrem de tensionat și plin de evoluții” evenimentele petrecute pe scena politică. Fostul premier desemnat a declarat că, în calitate de consilier al președintelui Nicușor Dan, a participat la consultările cu partidele și înainte de moțiune și după moțiune. Conform spuselor sale, singura opțiune pe care PNL și PSD nu au refuzat-o „a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați”.

„Evident că este un moment extrem de tensionat și plin de evoluții pe scena politică. Personal, mi-aș dori ca țara să-și încheie această criză politică pentru că, dacă partidele din Parlament, pro-europene, ar fi fost consecvente cu pozițiile pe care le-au avut nu am fi ajuns în acest impas. În calitate de consilier al președintelui, am avut prilejul de a participa la consultările cu partidele politice și înainte de moțiune și după moțiune. Imediat după moțiune, președintele a consultat partidele politice pentru a căuta o soluție rezonabilă care să pună la aceeași masă toate partidele din fosta coaliție.

Opțiunea pe care PNL și PSD nu au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați, astfel încât proiectele și prioritățile care țin de PNRR, de OCDE și inclusiv de atragerea banilor SAFE să găsească acest consens necesar.

Este esențial într-un moment de criză, cu război la graniță, să avem un guvern care reprezintă credibilitate, își păstrează direcția țării. La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior, în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat.

PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă.

Nu doar că lucrurile se conturau în această direcție și subliniez cât se poate de clar noi am mers inclusiv pe formula pe care, evident, partidele dădeau semne că o agreează nu doar miniștrii să fie în afara arcului politic parlamentar al fostei coaliții, ci inclusiv secretarii de stat și prefecții. Deci, eu, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu colegii din PNL și cu domnul președinte Bolojan, am spus cât se poate de clar că sunt dispus să fac două lucruri pe care nu le agreaserăm cu ceilalți actori politici, anume să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare”, a afirmat el.

Referitor la invitația adresată lui Ciprian Ciucu de a face parte din cabinetul său, Tomac a precizat: „I-am propus domnului Ciucu să vină în locul domnului Ionaș și la Ministerul Dezvoltării, pentru că are o experiență foarte bună.

Dacă domnul Ciucu spunea nu vin eu, dar îl trimit pe un alt coleg apropiat PNL sau în care am foarte multă încredere că este un expert pregătit să gestioneze acest portofoliu, evident că aș fi tratat cu foarte multă seriozitate. Miza noastră a fost să găsim consensul necesar pentru a depăși acest moment de criză, dându-le timp partidelor să vină cu altă opțiune politică ulterior.

Ulterior, poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare. Asta este un aspect extrem de important, pentru că eu nu am putut intra în toate aceste detalii atât timp cât am fost în negocieri. Dar acum, când mi se pare extrem de important pentru a limpezi odată pentru totdeauna propunerea în ceea ce mă privește pe mine și inclusiv cabinetul pe care l-am format, cu oameni foarte bine pregătiți în în toate domeniile, tocmai pentru a reuși să ne asumăm o serie de reforme într-un timp foarte scurt. Noi avem un calendar destul de strâns, pierdem miliarde de euro nerambursabili. Faptul că partidele au început campania electorală mult, mult prea devreme face foarte mult rău țării.

Dincolo de nemulțumirile, repet absolut justificate, ale partidelor politice, am avut o măsură extremă: o moțiune de cenzură produce efecte, sunt absolut de acord. Este legitim ca partidele să aibă poziție. Însă atunci când discutăm despre interesele României trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că politica se face cu compromisuri”.

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Editor : A.M.G.