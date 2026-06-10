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Video Eugen Tomac se întâlnește azi cu Nicușor Dan. Ce vor discuta cei doi (surse)

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Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan.
Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Eugen Tomac ar urma să aibă miercuri după-amiază o discuție cu președintele României, Nicușor Dan, după o serie de consultări cu toate partidele pro-occidentale și cu parlamentarii neafiliați. Premierul desemnat continuă discuțiile cu aleșii independenți, iar întâlnirea cu șeful statului ar urma să vizeze inclusiv draftul listei de miniștri și programul de guvernare.

În ultimele zile, Eugen Tomac a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru a merge mai departe cu învestirea în Parlament.

Potrivit informațiilor Digi24, discuția cu președintele Nicușor Dan vine după finalizarea acestor consultări politice, în cadrul cărora sunt analizate atât șansele unei majorități, cât și structura viitorului Executiv.

Tomac a declarat miercuri dimineață că lucrează la definitivarea listei de miniștri și la conturarea programului de guvernare, documente care ar urma să fie prezentate Parlamentului până la finalul săptămânii, astfel încât săptămâna viitoare să poată fi supuse votului de încredere.

Rămâne de văzut care vor fi concluziile discuțiilor cu președintele, în condițiile în care Eugen Tomac a transmis că intenționează să meargă mai departe cu procedura parlamentară, indiferent dacă va avea sau nu o majoritate politică asigurată.

Editor : C.S.

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