Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari.

În opinia sa, România ar trebui să urmărească patru teme referitoare la Marea Neagră, prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est, riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, dar şi la implicarea României în reconstrucţia Ucrainei.

„Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina. Din păcate, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile lui Vladimir Putin sunt mult mai mari”, scrie Negrescu pe Facebook.

El consideră căm sunt patru teme pe care România trebuie să le urmărească:

situaţia Mării Negre şi riscul ca Federaţia Rusă să pretindă restabilirea unui nou monopol asupra acestei zone

prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est şi dorinţa Federaţiei Ruse de a vedea reducerea sau retragerea prezenţei militare din România şi ţările baltice

riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, ca zonă tampon cu NATO şi UE

reconstrucţia Ucrainei şi marile proiecte economice din regiune, unde România riscă să fie exclusă.

„Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuţii cruciale cu SUA dar şi în interiorul UE şi NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, consideră europarlamentarul.

