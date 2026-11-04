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Europarlamentarul Virgil Popescu îi răspunde liderei AfD, care i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

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Ministrul Energiei, Virgil Popescu la Palatul Victoriei
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu. Foto: gov.ro
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Din articol
Cifrele invocate de Virgil Popescu Critici la adresa suveraniștilor din România

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu i-a răspuns copreședintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe imigranții români că „jefuiesc” sistemul social german. Liberalul afirmă că 519.200 de români lucrează legal și plătesc contribuții în Germania, iar 4.668 dintre ei sunt medici.

Virgil Popescu a acuzat-o pe Alice Weidel că folosește situația din Magdeburg pentru a generaliza la nivelul întregii comunități românești, fără să menționeze cât a crescut în ultimii zece ani numărul cetățenilor români care locuiesc și muncesc în oraș.

„Doamna Weidel, aveți 519.200 de răspunsuri pentru toate minciunile despre români. Ați ales Magdeburgul ca exemplu pentru a vă construi manipularea și ați spus despre cheltuielile sociale pentru români că au crescut de 20 de ori și au ajuns la trei milioane de euro pe an. Ați uitat însă un singur detaliu, cel care contează: câți români trăiesc azi în Magdeburg față de acum zece ani. Așa că vin eu cu alte cifre, verificate: 519.200 de români lucrează cu contract în Germania și plătesc contribuții în fiecare lună. Sunt una dintre cele mai mari comunități de angajați străini din țară. 4.668 dintre ei sunt medici. România e a doua țară de origine a medicilor străini din spitalele germane, iar pregătirea celor mai mulți a plătit-o contribuabilul român. Adăugați asistentele, îngrijitoarele de bătrâni, muncitorii din abatoare și de pe șantiere”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

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Cifrele invocate de Virgil Popescu

Europarlamentarul a prezentat și o serie de date privind șomajul în rândul cetățenilor români, beneficiarii ajutorului social de bază și fraudele constatate de autoritățile germane.

Potrivit cifrelor citate de acesta, rata șomajului în rândul românilor este de 7%, iar 8,9% dintre cetățenii români beneficiază de ajutor social de bază, proporție apropiată de media Germaniei, de 8,1%.

„Șomajul în rândul românilor: 7%. Românii care primesc ajutor de bază: 8,9%, practic cât media Germaniei, de 8,1%. Frauda organizată cu ajutoare sociale în 2024: 421 de cazuri în toată Germania, pentru toate naționalitățile la un loc. Din asta ați fabricat un «jaf» pus în cârca a sute de mii de oameni. Nu sunt cifrele mele. Sunt ale statului german”, a afirmat Virgil Popescu.

Liberalul a precizat că datele provin de la Agenția Federală pentru Muncă, Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă, Colegiul Medicilor din Germania și dintr-un răspuns al Guvernului federal.

Europarlamentarul PNL a criticat-o pe Alice Weidel și pentru faptul că locuiește împreună cu familia în Elveția, deși partidul pe care îl conduce contestă efectele liberei circulații și ale imigrației.

„Și încă ceva, doamnă Weidel. Vorbiți despre oameni care trăiesc într-o țară și trag foloase din alta. Candidați să conduceți Germania, dar v-ați crescut familia în Elveția, profitând de exact acea liberă circulație pe care o faceți vinovată pentru tot. Diferența dintre dumneavoastră și românul care trage ture de zece ore într-un abator german e simplă: el nu se rușinează să spună unde locuiește”, a scris Popescu.

Acesta a legat declarațiile liderei AfD și de pozițiile partidului privind Rusia și scutul antirachetă de la Deveselu.

„Același partid care ne acuză că jefuim cere ca Occidentul să țină cont de «interesele de securitate» ale Rusiei și atacă scutul de la Deveselu, adică exact sistemul care apără România. Nu sunteți prietena românilor nici în Germania, nici aici. Sincer, nu sunteți nici prietena Germaniei, care a avut partea ei de incidente cu drone rusești”, a mai transmis europarlamentarul.

Critici la adresa suveraniștilor din România

Virgil Popescu i-a criticat și pe politicienii suveraniști din România despre care afirmă că au salutat anterior rezultatele electorale ale AfD, dar care nu au reacționat după declarațiile făcute de Alice Weidel la adresa românilor din Germania.

„Iar celor din România care au aplaudat victoriile AfD: doamna Weidel e aliata voastră ideologică. Acum, liderii suveraniști tac. Un suveranist care tace când diaspora e insultată, ca să nu-și supere aliații de la Berlin, nu apără România. Apără AfD. Iar AfD tocmai a spus că românii voștri «jefuiesc» Germania”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Alice Weidel a publicat în 28 octombrie un mesaj în care a invocat un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR. Materialul prezenta situația unor familii venite din România care beneficiază de ajutoare sociale în Germania și trimit o parte dintre bani în țară.

Copreședinta AfD a susținut că, numai în Magdeburg, cheltuielile sociale asociate cetățenilor români ar fi crescut de 20 de ori în aproximativ un deceniu și ar fi ajuns la trei milioane de euro anual.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare de direcție în politica privind migrația”, a scris Alice Weidel pe platforma X.

Editor : A.D.

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