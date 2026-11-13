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Europarlamentarul Virgil Popescu îl acuză pe Simion că a ales AfD în locul românilor din diaspora: „Patriot de carton"

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virgil popescu la o sedinta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
PNL a cerut intervenția Comisiei Europene Declarațiile făcute de Alice Weidel

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că ar fi minimalizat declarațiile copreședintei AfD, Alice Weidel, care a susținut că migranții români profită de sistemul social german. Liberalul afirmă că Simion nu apără românii care muncesc în Germania pentru a nu-și deranja partenerii politici din AfD.

Virgil Popescu susține că românii din diaspora sunt importanți pentru liderul AUR doar în campaniile electorale, iar în rest acesta ar prefera să apere poziția partidului german de extremă dreapta.

„Pentru Simion, românii din diaspora sunt buni doar în ziua votului. În rest, îi vinde la București, pentru o poză cu AfD. Alice Weidel are un avocat nou. Se numește George Simion. Șefa AfD spune că românii «jefuiesc» sistemul social german. Avocatul ei din România, domnul Simion, se grăbește să ne liniștească: nu ne-a jignit, presa e prea sensibilă, iar AfD n-are de ce să-și ceară scuze", a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

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Popescu îl provoacă pe liderul AUR să le explice românilor care lucrează în Germania de ce nu condamnă declarațiile lui Alice Weidel.

„Dacă are tupeu, Simion să spună asta asistentelor care țin în viață spitalele nemțești sau șoferilor care trag de volan 12 ore, apoi să le explice de ce munca lor e «jaf». Aceștia sunt românii pe care Simion îi lasă de izbeliște ca să nu-și supere prietenii din AfD. Când între români și AfD alegi AfD, nu ești altceva decât un patriot de carton", a continuat liberalul.

PNL a cerut intervenția Comisiei Europene

Virgil Popescu afirmă că delegația PNL din Parlamentul European a solicitat în scris Comisiei Europene să ia poziție față de declarațiile îndreptate împotriva românilor care muncesc în Germania și să verifice dacă drepturile acestora sunt respectate.

Demersul îi vizează atât pe lucrătorii români, cât și familiile lor, în contextul în care Sahra Wagenknecht, lidera unui partid german, a cerut limitarea alocațiilor plătite pentru copiii lucrătorilor străini care locuiesc în afara Germaniei.

„Delegația PNL din Parlamentul European a cerut în scris Comisiei Europene să-i apere pe românii din Germania și familiile lor. Pentru că Weidel nu e un caz izolat: Sahra Wagenknecht, tot un lider din Germania, vrea tăierea alocațiilor pentru copiii lucrătorilor români care locuiesc în afara Germaniei. Am solicitat Comisiei să ia public poziție față de aceste atacuri, să verifice dacă Germania respectă regulile europene, să ajute familiile să-și primească banii la timp și să blocheze orice încercare de a le tăia drepturile", a precizat europarlamentarul.

Popescu invocă date prezentate Bundestagului potrivit cărora 531.150 de români sunt angajați legal în Germania și plătesc taxe și contribuții în această țară.

„Sunt asistente în spitale, muncitori pe șantiere și în fabrici, șoferi, oameni care îngrijesc vârstnici. Plătesc taxe și contribuții acolo, exact ca un neamț. Ei își apără demnitatea în fiecare zi. Simion nu e în stare s-o apere nici măcar într-un interviu la televizor", a mai scris acesta.

Declarațiile făcute de Alice Weidel

Copreședinta AfD, Alice Weidel, i-a acuzat pe 28 octombrie pe migranții români că ar profita de sistemul german de protecție socială.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social german", a scris Weidel pe platforma X.

Declarațiile acesteia, precum și cele făcute ulterior de Sahra Wagenknecht, au avut la bază un documentar realizat de televiziunea publică regională germană MDR. Reportajul abordează imigrația din România și Bulgaria și accesul cetățenilor acestor țări la prestațiile sociale din Germania.

Documentarul prezintă și declarații ale unor aleși locali din România despre efectele economice ale banilor trimiși acasă de persoanele plecate la muncă în Germania. Materialul a fost publicat online pe 26 octombrie și difuzat la televiziune pe 4 noiembrie.

Editor : A.D.

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