Eveniment inedit la CCR: "Stăm la coadă pentru democraţie"

"Sute de persoane au trimis deja prin fax sau poștă textul Amicus Curiae. (Am aflat că faxul de la CCR a rămas vineri fără toner). Ne-am propus să facem mai mult decât atât. Mergem să depunem și personal documentul la sediul Instituției. Va fi pentru prima dată când se face coadă la ușa CCR", este mesajul lansat, pe Facebook, de grupul civic Declic.

"Stăm la coadă pentru Democrație? Ne dăm întâlnire joi, de la ora 12:00 la sediul CCR (Palatul Parlamentului, Intrarea B1, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 2, sector 5), în încercarea de a salva democrația.



Am cercetat în amănunt ce instrumente democratice ne stau la dispoziție pentru a combate modificările Codului de Procedură Penală.



Amicus Curiae (prieten al curții) este o intervenție scrisă, pe care oricine o poate adresa Curții Constituționale. Prin acest instrument juridic, le putem solicita să verifice constituționalitatea legilor în dezbatere. Am redactat o astfel de intervenție în colaborare cu specialiști în drept.



Sute de persoane au trimis deja prin fax sau poștă textul Amicus Curiae. (Am aflat că faxul de la CCR a rămas vineri fără toner). Ne-am propus să facem mai mult decât atât. Mergem să depunem și personal documentul la sediul Instituției.



Va fi pentru prima dată când se face coadă la ușa CCR, haide să ne asigurăm că o să fie una lungă de tot.



Accesează linkul de mai jos, printează textul Amicus Curiae și trimite-l prin poștă sau fax. Dacă ai timp, haide să-l depunem personal la sediul CCR de la parlament.



https://www.declic.ro/stiri/amicus-curiae



P.S. Nu contează dacă te numeri prin cei ce au trimis deja Amicus Curiae spre CCR. Nu se întâmplă nimic rău dacă-l depunem de două ori. Haide cu dosarul în mână la CCR și cere-le celor de la Curtea Constituțională să ia în considerare argumentele unui grup de oameni care cred că merită să stai la coadă pentru a salva democrația."

