EXCLUSIV. Meleșcanu: Premierul Dăncilă nu mi-a reproșat nimic pentru votul din diaspora

„Viorica Dăncilă a insistat să rămân în funcţie”, o spune ministerul de Externe. Teodor Meleşcanu susţine că nu va sancţiona pe nimeni pentru cozile din Diaspora, dar aşteaptă rezultatele anchetei interne. În plus, în cel mult o lună, condiţiile de vot ar putea fi schimbate prin lege. Ministerul de Externe a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre toate aceste subiecte.

Teodor Melescanu: „Nu am luat niciun moment în calcul acest lucru. În calitate de ministru de externe am niște obiective foarte importante, sigur și alegerile sunt importante. Nu am crezut că e corect ca pentru o anumita problemă să renunț la obiectivele mari. Sigur, dacă doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori să mă înlocuiască, voi fi gata să ajut pe cel care va veni în locul meu.”

Digi24: Ați avut discuții cu premierul. Nu v-a cerut demisia. V-a reproșat ceva în legătură cu alegerile?

Teodor Melescanu: „Nu, niciodată, dimpotrivă, m-a încurajat să fac ancheta, să vedem cauzele reale și apoi să putem să discutăm despre funcționarea alegerilor în acest an.”

Teodor Meleșcanu: „Singura modalitate este să prelungim votul în Diaspora. Foarte simplu. Să fie o perioadă de șapte zile, de trei zile, care să permită oamenilor înainte de dată finală a încheierii alegerii să își exprime votul. Și asta ar elimina cozile. E modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic la noi alegerile se țin duminică. Deci cu câteva zile înainte, de luni de exemplu, comisiile de vot pot să stea la dispoziția cetățenilor care vin să voteze. Există o singură urnă, sigilată, unde se adună câte voturi vin. Din pct meu de vedere, în maxim o lună putem cu adevărat să venim cu o proprunere care să fie cât mai larg acceptată”.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) propune constituirea unui grup de lucru interinstituţional care să găsească soluţii de eficientizare a proceselor electorale, în vederea introducerii votului electronic şi/sau prin corespondenţă până la alegerile prezidenţiale din acest an şi a eliminării din secţiile de votare a listelor electorale tipărite.

Şi preşedintele Klaus Iohannis a anunţat înfiinţarea unei comisii mixte la Administraţia prezidenţială pentru rezolvarea problemelor de la vot.

De altfel, despre acest lucru președintele Iohannis a cerut demiterea miniștrilor de interne și de externe.

Carmen Dan a declarat, miercuri seară, că îşi va depune demisia din funcţie doar când partidul îi va cere acest lucru: „Nu imi voi da demisia nici imediat, nici imediat”.

Astăzi, premierul Viorica Dăncilă a mers la palatul Cotroceni, la discuții cu Președintele Iohannis, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale. Subiectul discuțiilor este soarta Guvernului, în contextul în care PNL a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, iar PSD a decis să trimită la Președinție trei nominalizări pentru posturile vacante de miniștri.