Deputatul AUR Darius Pop care le-a spus jandarmilor în timpul protestului de la Parlament că au "noroc că și-au lăsat toți cuțitele acasă" a oferit reporterilor Digi24, în exclusivitate, o explicație halucinantă. El a spus că "în Maramureș cuțitul se poartă, tradițional, la brâu".

"Aveți noroc că și-au lăsat toți cuțitele acasă", s-a adresat Darius Pop jandarmilor, în timpul protestului ilegal de la Parlament.

Întrebat de Digi24 ce a vrut să spună cu această declarație, el a răspuns că în Maramureș cuțitul se poartă la brâu.

"Nu cred că am vorbit eu așa ceva. Știti tradiția la Maramureș, costumul popluar e cu curea, teacă pentru cuțite. Azi nu am venit tradițional, asta am vrut să spun. Întotdeauna am încercat să potolesc spiritele.

Voi face plângere pentru ultraj Jandarmeriei", a declarat Darius Pop.

Din imaginile făcute publice, se vede cum deputatul face parte din grupul de manifestanți care îl agresează pe Ludovic Orban.

Editor : G.M.