Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că nu va exista un mandat de negociere în alb pentru „grupul de cinci plus trei” convenit la summit-ul Comunităţii Politice Europene de la Dublin, ci la fiecare etapă va exista un mandat de negociere, convenit în urma unor discuţii tehnice.

El a fost întrebat de ce România nu are un reprezentant în delegaţia europeană care urmează să participe la negocierile privind un acord de pace în Ucraina.

„De ce nu e Norvegia reprezentată, care dă 7 miliarde pe an? Ce e important pentru noi este că nu va exista o negociere, nu există un mandat în alb pentru acest grup de cinci plus trei care să negocieze în numele celorlalţi şi, la fiecare etapă, va exista o discuţie tehnică pe mandatul cu care se merge la acea negociere”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Berlin.

În completare, el a fost întrebat dacă România a solicitat să fie reprezentantă printr-o persoană la aceste discuţii.

„Aşa cum am spus, important pentru noi este ca aşteptările şi punctul nostru de vedere să fie reprezentate în discuţii”, a declarat Nicuşor Dan.

Grupul de 5 plus 3 este formatul delegaţiei comune stabilite de liderii europeni pentru a reprezenta continentul la negocierile de pace privind Ucraina.

Această structură a fost convenită în noiembrie 2026, în cadrul summitului de la Dublin, ca alternativă la desemnarea unui singur emisar european.

Delegaţia include Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Marea Britanie şi este completată de reprezentanţi ai Comisiei Europene, Consiliului European şi NATO.

Editor : C.L.B.