Live TV

Explicațiile lui Bolojan în legătură cu pachetul social promovat de PSD: În 2024 am avut fonduri europene, anul acesta am depășit cota

Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD condiționează votarea bugetului de un pachet de măsuri sociale, care costă 3,4 miliarde de lei, dar nu are la dispoziție decât 1,7 miliarde. Invitat la Digi24, Ilie Bolojan explică faptul că în acest an nu se poate aplica aceeași scemă ca anul trecut, întrucât banii nu mai pot veni din fondurile europene.


„În momentul în care PSD a propus acest pachet, care în primul rând a fost cu niște sume mult mai mari la început, după care Ministerul Muncii l-a tradus în în sume rezonabile, să spunem, atunci am căutat să vedem de unde îl acoperim. În 2024, când s-au dat sprijin pentru pensionari, s-au dat pe baza unor vouchere care au fost acoperite din fonduri europene. Când am fost la Comisia Europeană am avut o discuție cu doamna vicepreședinte Mânzatu, care a fost foarte disponibilă să ne ajute, dar ne-a spus cât se poate de explicit că nu mai putem acoperi din fonduri europene aceste vouchere, pentru că deja România și-a depășit cu mult cota care a fost alocată. Noi avem aproximativ 3% și am ajuns la 17% din fondul Social European. Ca atare, când am văzut că pentru această componentă nu există posibilitatea de a aloca fonduri europene și consider că vârstnicii noștri trebuie susținuți în limitele în care și le poate permite bugetul, atunci Ministerul de Finanțe a găsit sumele și am acoperit această sumă (nr. de 1,7 miliarde). Pentru celelalte propuneri le-am propus să identificăm niște formule de fonduri europene, pentru că ni s-a spus există o posibilitate să venim cu niște posibilități de sprijin care să scadă presiunea pe bugetul național, pentru că orice sumă trebuie acoperită de undeva și dacă nu ai aceste fonduri, atunci trebuie să te întinzi cât îți ajunge plapuma, altfel nu funcționează”, a explicat premierul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
