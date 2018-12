Explicațiile lui Cătălin Rădulescu pentru legea care îi scapă pe evazioniști de dosare

Suspecţii de evaziune fiscală scapă de acuzaţii, dacă unul dintre ei plăteşte prejudiciul total din dosar. Este amendamentul PSD la proiectul de lege privind evaziunea fiscală. Acelaşi amendament a fost depus de deputaţii PSD Cătălin Rădulescu şi Andreea Cosma atunci cînd a fost discutat, în Parlament, Codul Penal. Cătălin Rădulescu are o condamnare definitivă pentru dare de mită, în timp ce Andreea Cosma a fost condamnată în primă instanţă la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu.

„În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune, o singură dată, renunţarea la urmărirea penală. Dispoziţiile se aplică tuturor inculpaţilor (...) indiferent dacă plata prejudiciului a fost efectuată doar de către unul sau de către o parte dintre aceştia”, este amendamentul adoptat astăzi de deputații juriști.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: „Am făcut o lege prin care el a înțeles că noi am întins o mână de ajutor, recunoaște că a greșit, dar nu mai are voie să greșească și-și plătește și această greșeală și cu 20 la sută în plus. Câștigă statul român că de data asta vor recupera toți banii pentru că nimeni nu vrea să între în pușcărie, pe de altă parte câștigă omul de afaceri care înțelege că statul i-a întins o mână, își păstrează afacerea, oamenii nu mai rămân șomeri și iată că toată lumea e mulțumită. Nu este invenția noastră, ea se aplică în SUA de foarte mult timp, în Germania, Italia, Spania, Olanda și Franța de mai mulți ani de zile.

Dacă un om de afaceri a făcut o evaziune fiscală acum 7 ani, să zicem, la această evaziune au participat prin falsificare directorul financiar, contabilul, toți în grup sunt răspunzători. Pe noi ce ne interesează? Ne interesează să recuperăm banii și atunci când patronul plătește banii și ceilalți nu mai au de ce să fie acuzați pentru că interesul statului a fost împlinit, și-a recuperat banii.

