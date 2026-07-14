La o zi după ce George Simion a pus o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD, Dan Dungaciu a explicat, la Digi24, că nu s-a pus problema ca AUR să se ofere să intre la guvernare, menționând că partidul nu are sau nu va avea un acord cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu. „Dacă va fi să fie vreo discuție cu noi, trebuie să existe un gest politic”, a mai afirmat prim-vicepreședintele AUR.

„Președintele Simion a vorbit despre poziția care se cuvine celui de-al doilea partid din Parlament ca o deschidere pentru o eventuală discuție legată de deblocarea crizei, precizând în aceeași declarație că nu vom intra în niciun guvern din care nu facem parte. (...) Orice discuție poate să înceapă după ce, spunea președintele Simion, se face un gest, adică poziția de președinte al Senatului. Faptul că discuții cu cineva nu înseamnă că intri la guvernare. E o negociere, o discuție, care se încheie cum se încheie.

Nu se pune problema că s-a deschis o negociere, că vom intra la guvernare. E un gest care poată să deschidă o discuție, asta a fost poziția domnului Simion”, a explicat Dan Dungaciu.

Întrebat cu cine va începe AUR negocierea, prim-vicepreședintele partidului a replicat: „Dacă e vorba să aibă loc o discuție, trebuie să existe un gest. Acest gest ar putea să fie cu un vot pentru președinția Senatului, după care putem începe o discuție.

Pentru că s-a pus problema: dacă e de votat, ca să zic așa, președintele Senatului cu alte partide suntem dispuși să discutăm și cu ele. Faptul că noi am votat o moțiune de cenzură cu un partid, asta nu înseamnă că am avut vreun acord, avem un acord sau vom avea un acord. (..) Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a accede la alegeri anticipate. Deci suntem, în general, foarte deschis la negocieri”.

Dungaciu a mai afirmat că nu s-a pus problema ca AUR să intre la guvernare: „Nu s-a pus problema să ne oferim să intrăm la guvernare. A fost discuția legată de un gest de deschidere a discuțiilor. Acel gest putea să fie votarea unui nou președinte la Senat. Nu s-a pus problema să intrăm la guvernare. Președintele Simion nu a spus asta.

Dacă se vrea să se deschidă o discuție cu noi în afara tipului de discuție care a fost sugerat, adică să se vină la sediul partidului cu un guvern deja constituit, cu toți oamenii în funcții și să ni se ceară votul, așa zicând, precum slujnica de la bucătărie care e bună doar să facă mâncarea, așa ceva nu se va mai întâmpla. Deci, dacă va fi să fie vreo discuție cu noi, trebuie să existe un gest politic”.

Într-un interviu acordat luni seară pentru Știrile ProTV și difuzat marți dimineață, Nicușor Dan a fost întrebat despre posibilitatea ca AUR să intre la Guvernare. Referitor la declarațiile șefului statului, prim-vicepreședintele AUR a afirmat: „Eu am spus astăzi pe Facebook. Motivul pentru care președintele Nicușor Dan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect, apropo de alegeri din Franța și Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim. Eu am spus acolo că este un Iliescu care caută un Vadim”.

El a menționat că președintele „are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări”.

„De unde știe președintele nostru care va fi poziția partidului AUR? Pentru că ce spune domnia sa n-are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta practic poziția pe care Peter Magyar a adoptat-o în ceea ce privește conflictul din Ucraina.

Nu ne opunem, dar nu participăm. Altminteri spus: nu finanțăm, nu plătim, ținând seama inclusiv de deficitele pe care le are România, dar nu ne opunem pachetelor financiare sau de orice altă natură pe care Uniunea Europeană le are”, a mai adăugat acesta.

Dungaciu a mai susținut, de asemenea, că AUR nu s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia: „Poziția noastră este poziția domnului Magyar. Noi am spus de la început cine e agresorul, cine e victima în acest conflict și domnul Nicușor Dan nu face decât să-și susțină mesajul politic al domniei sale. Evident că Federația Rusă (n.red - este agresorul) . E un pic ridicol să fiu luat la întrebări pe aceste teme. Noi am spus-o de nenumărate cine este vinovatul și cine este victima. Poziția noastră pe Ucraina este foarte clară, este exact poziția europeană, dacă vreți, a lui Peter Magyar sau poziția unor alți lideri din spațiul european”.

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Editor : A.M.G.