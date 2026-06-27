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Exclusiv Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături de președintele Nicușor Dan și şeful SPP, la Bruxelles

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Foto: Digi24
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Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier al preşedintelui, a comentat sâmbătă, la Digi24, imaginile surprinse la Bruxelles, în care apare alături de Nicușor Dan și de șeful Serviciului de Portecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, pe terasa unui hotel. Potrivit acestuia, a fost „pur şi simplu o socializare în jurul unei mese”.

„Domnul director (şeful Serviciului de Portecţie şi Pază, Lucian Pahonţu – n.r.) îl însoţeşte pe preşedintele României în toate deplasările externe şi acolo nu era o chestiune organziată oficial, era, pur şi simplu, între două întâlniri oficiale, o socializare în jurul unei mese”, a spus Eugen Tomac despre fotografiile surprinse la Bruxelles, în care directorul SPP apare alături de preşedinte şi de câţiva europarlamentari,la masă.

El spune că între Nicuşor Dan şi Lucian Pahonţu „e o relaţie strict instituțională” şi că cei doi nu sunt apropiaţi.

Acesta a explicat că preşedintele a avut diverse întrevederi la Bruxelles, iar în dimineaţa acelei zile, după o întrevedere pe care a avut-o cu preşedintele PPE, Manfred Weber, a invitat mai multe persoane cu funcţii în Parlamentul European în incinta unui hotel, la o terasă, pentru a discuta, înainte de o altă întîlnire oficială pe care o avea programată.

Întrebat dacă după 21 de ani în fruntea SPP ar trebui ca Lucian Pahonţu să plece din funcţie, Eugen Tomac a răspuns: „Asta este o evaluare pe care o face doar preşedintele României, nu eu”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre aceste imagini că a fost să mănânce împreună cu întreaga echipă de securitate, iar Pohonțu a fost cu el pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor.

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz şi la această întâlnire au fost şi Rareş Bogdan (..) şi Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în acelaşi grup. Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate au fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la terasa aia. Asta e explicaţia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în Polonia, despre imaginile în care apare, la Bruxelles, la masă cu directorul SPP, Lucian Pahonţu.

Întrebat dacă există consultări frecvente cu șeful SPP pe teme politice, Nicușor Dan a respins această interpretare: „Nu. Am mâncat la aceeași masă”, a spus șeful statului.

Într-o reacție pentru Digi24, în contextul crizei politice, președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus că, din experiența sa, liderii care merg la Bruxelles au întâlniri oficiale cu europarlamentari, dar „masa o iei cu cine îți place”.

„Aici sunt două aspecte. Și eu când m-am deplasat la Bruxelles sau pentru întâlniri, când eram premier cu executivul Comisiei sau la Consiliul European, când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră, pentru a vedea care sunt problemele, sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari - cei care veneau la invitație, pentru că nu veneau toți de fiecare dată.

E și greu să-i prinzi pe toți anunțându-i cu 2-3 zile înainte. Iar după aceea sigur că cei care sunt într-o deplasare trebuie să ia o masă, iar masa o iei cu cine îți place, știți, nu mai este impusă compania la masă. Întâlnirea este una oficială, pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități. N-am ce să comentez”, a spus el.

Digi24 a publicat o fotografie din 18 iunie în care, Nicușor Dan stă la masă cu europarlamentarii Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Editor : C.L.B.

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