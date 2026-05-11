Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că decizia Tribunalului Covasna privind reducerea posturilor nu afectează, pe fond, măsura de a diminua personalul din primăriile cu prea mulţi angajaţi.

„Este o situaţie care nu afectează pe fond măsura de a reduce personalul din primăriile care depăşesc un număr de angajaţi normal. Prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să trimită o adresă simplă primăriilor: la câţi locuitori ai, ai voie la maxim, nu ştiu, 15 angajaţi la 3.000 de locuitori. Dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că cinci dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulţumit să dea o adresă; au emis un act administrativ, un ordin al prefectului, care stabileşte pentru toate localităţile numărul maxim. Acest act administrativ a fost atacat de către cei care caută să blocheze toate aceste măsuri şi sigur că instanţa l-a suspendat”, a spus premierul interimar.

El a apreciat că decizia de a comunica aceste plafoane a fost una „negândită” şi a creat o „vulnerabilitate”.

Bolojan a mai precizat că aceste ordine de prefect urmează să fie anulate în cele cinci judeţe. În schimb, primăriilor li se va comunica în mod direct numărul maxim de angajaţi, raportat la numărul de locuitori al unităţii administrativ teritoriale.

„Dar, sigur că unii pot ataca şi comunicările. Nu asta este problema. Ştiţi, nu poţi să te lupţi cu o realitate. Oricât ai încerca să blochezi o realitate, la un moment dat ea îţi vine în cap, pentru că gândiţi-vă că aceste cheltuieli de personal, care sunt prea mari faţă de posibilităţile noastre ca ţară, la un moment dat fac rău întregii economii şi fac rău celor care lucrează în sectorul public”, a spus premierul interimar.

Tribunalul Covasna a admis, joi, cererea formulată de Sindicatul Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România, dispunând suspendarea executării Ordinului Prefectului nr. 52/12.03.2026.

Reprezentanţii sindicatului susţin că aplicarea reformei administrative a fost „abuzivă şi excesivă”, afirmând că tăierile suplimentare „din pix” au dus la situaţii în care unele primării au rămas cu doar 6-8 posturi, fapt ce ar bloca funcţionarea administraţiei locale.

Decizia Tribunalului Covasna este executorie de drept, dar nu definitivă, cauza urmând să fie tranşată de instanţa superioară în urma recursului anunţat de Prefectură.

Citește și:

VIDEO „Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate la Covasna. Ce spun edilii din județ despre decizia Tribunalului

Editor : Ș.R.