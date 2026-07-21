Fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor, motiv de ceartă între fostul și actualul ministru. Totul a pornit după ce Radu Miruță a prezentat un atelier de ciocolată ascuns în interiorul unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor. Acesta funcționa de ani de zile, inclusiv în perioada în care Sorin Grindeanu era ministru. Liderul PSD iese acum la atac și spune că acestea nu ar trebui să fie preocupările ministrului, ci autostrăzile. În același timp, îl acuză pe Radu Miruță că l-a pus pe Cătălin Drulă să conducă ministerul în locul său.

„Se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi”

„Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, că de vreo trei luni, de când sunt tineri frumoși și liberi, cu hashtag în fruntea Ministerului Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. Nu am văzut niciun kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni de zile!”, a declarat Sorin Grindeanu marți, la Parlament, referitor la fabrica de ciocolată descoperită de Radu Miruță la Ministerul Transporturilor.

Liderul PSD îl acuză pe actualul ministru interimar că a lăsat instituția condusă, de fapt, de Cătălin Drulă.

„Dacă aveți curiozitatea, să cereți la Jandarmerie registrul de intrare-ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo. I-aș spune domnului Miruță să nu asculte de el, fiindcă a condus prost. Nu este un exemplu bun”, a completat Grindeanu.

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a transmis, în urmă cu câteva zile, că un control desfășurat la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), în sediul instituției din Gara de Nord, a scos la iveală existența unui „atelier de ciocolată” și a unui apartament amenajat în interiorul clădirii. Vezi detalii AICI.

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Editor : A.G.