Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor pe 23 august 1944, când a rupt alianța cu Germania nazistă

Familia Regală a României a publicat, într-o postare pe Facebook, proclamația citită de Regele Mihai I către Țară la data de 23 august 1944. De asemenea, a atașat și o fotografie care înfățișează Sala Tronului, la Palatul Regal, în dimineața zilei de 24 august, după bombardamentul german executat la câteva ore după transmiterea la radio a proclamației.

În urmă cu 81 de ani, la 23 august 1944, România a decis să părăsească alianța cu Germania nazistă și se alătura națiunile unite în cel de-al Doilea Război Mondial. Moment în care, Regele Mihai I a citit la radio proclamția către țară, iar mareșalul Ion Antonescu și miniștrii din cabinetul său erau arestați.

„În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale, pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite”, și-a început Regele Mihai I proclamația.

Proclamația prevedea intenția de a lupta, alături de forțele Aliate, pentru eliberare teritoriilor Transilvaniei de sub ocupație, dar și chemarea la luptă a cetățenilor pentru salvarea patriei. De asemenea, Regele Mihai I a anunțat în mesajul său și sfârșitul dictaturii și garantarea drepturilor și libertăților pentru cetățeni.

„Români,

Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.

Români,

Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre libere luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un duşman al neamului nostru. Ordon armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul tronului şi al guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului se opune voinţei poporului şi este un trădător de ţară.

Români,

Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sunt garantate şi vor fi respectate. Alături de armatele Aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină.

Români,

De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul ţării noastre. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotărâţi pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice şi fericite”, este mesajul Regelui Mihai I, citit de acesta la 23 august 1944.

La 23 august 1944 Antonescu a fost arestat de Regele Mihai I și demis prin decret regal. Actul a pus capăt regimului instaurat de Antonescu la 6 septembrie 1940, în urma căruia acesta se autotintitulase „conducător al statului” și își însușile puteri discreționare.

Editor : Andreea Rubica