Live TV

Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor pe 23 august 1944, când a rupt alianța cu Germania nazistă

Data actualizării: Data publicării:
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock

Familia Regală a României a publicat, într-o postare pe Facebook, proclamația citită de Regele Mihai I către Țară la data de 23 august 1944. De asemenea, a atașat și o fotografie care înfățișează Sala Tronului, la Palatul Regal, în dimineața zilei de 24 august, după bombardamentul german executat la câteva ore după transmiterea la radio a proclamației.

În urmă cu 81 de ani, la 23 august 1944, România a decis să părăsească alianța cu Germania nazistă și se alătura națiunile unite în cel de-al Doilea Război Mondial. Moment în care, Regele Mihai I a citit la radio proclamția către țară, iar mareșalul Ion Antonescu și miniștrii din cabinetul său erau arestați.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale, pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite”, și-a început Regele Mihai I proclamația.

Proclamația prevedea intenția de a lupta, alături de forțele Aliate, pentru eliberare teritoriilor Transilvaniei de sub ocupație, dar și chemarea la luptă a cetățenilor pentru salvarea patriei. De asemenea, Regele Mihai I a anunțat în mesajul său și sfârșitul dictaturii și garantarea drepturilor și libertăților pentru cetățeni.

„Români,
Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.
Români,
Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre libere luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un duşman al neamului nostru. Ordon armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul tronului şi al guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului se opune voinţei poporului şi este un trădător de ţară.
Români,
Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sunt garantate şi vor fi respectate. Alături de armatele Aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină.
Români,
De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul ţării noastre. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotărâţi pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice şi fericite”, este mesajul Regelui Mihai I, citit de acesta la 23 august 1944.

La 23 august 1944 Antonescu a fost arestat de Regele Mihai I și demis prin decret regal. Actul a pus capăt regimului instaurat de Antonescu la 6 septembrie 1940, în urma căruia acesta se autotintitulase „conducător al statului” și își însușile puteri discreționare.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
seismograf
5
Cutremur în România, vineri după-amiază
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Digi Sport
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a fost primit de premierul Republicii Moldova. El are...
Screenshot 2025-08-23 111453
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate...
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva...
Ultimele știri
Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc
Ion Țiriac nu mai este singurul miliardar din tenis. Marele campion care a intrat în clubul celor mai bogați sportivi
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Regele Mihai I, Lovitura de stat de la 1944. Inquam Photos/George Călin
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Marius Borg Hoiby. Foto: Profimedia
Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru patru violuri
Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit.
Scandal la Casa Regală a Norvegiei: fiul cel mare al prinţesei moştenitoare ar fi comis 23 de infracţiuni. Cele mai grave fapte
The King attends the Braemar Gathering in Braemar, UK.
Regele Charles și familia regală britanică „uită” să publice lista cu cadourile oficiale primite. Ce motive invocă Palatul Buckingham
Princess Theodora of Greece and Denmark marries US lawyer Matthew Kumar in Athens - 28 Sep 2024
Nunta regală a toamnei. Prințesa Theodora a Greciei s-a căsătorit cu avocatul Matthew Kumar după ce nunta a fost amânată de două ori
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Tragedie pe platourile serialului „Emily in Paris”. Un membru cheie al echipei a murit fulgerător, la doar 47...
Digi Sport
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum...
Pro FM
Dua Lipa, trup de zeiță în colanți și bustieră, înainte de a împlini 30 de ani. Artista nu renunță la sport...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi World
Tehnologia care ar putea accesa rezervorul atmosferic uriaș al Pământului. Cum ar putea fi combătut deficitul...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...