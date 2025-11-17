Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii

Senatul a adoptat, luni, proiectul inițiat de PNL privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Propunerea de lege merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.

Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 105 voturi „pentru”, unul „împotrivă” și o abținere.

Propunerea legislativă are ca object de reglementare abrogarea alineatului 5 al articolului 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții

Constituționale: „La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilită~ii exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curtii Constitution ale beneficiază de o sumă egală cu indemnizaria net de 6 luni de activitate”.

„Este important de subliniat faptul că judecătorii Curţii Constituţionale beneficiază deja de pensii de serviciu. Totodată, această pensie de serviciu poate fi încasată cumulat cu alte venituri obţinute ulterior. Aşadar, judecătorii Curţii nu au vreun risc real de lipsuri materiale la părăsirea funcţiei.

Mai mult, trebuie avut în vedere şi că suplimentar pensiei, unii judecători constituţionali beneficiază şi de alte drepturi legale aferente funcţiilor publice deţinute anterior (indemnizaţii pentru limită de vârstă acordate foştilor parlamentari sau alte profesii).

Aşadar, scopul acordării unei sume egale cu indemnizaţia netă de 6 luni de activitate, şi anume asigurarea unei tranziţii financiare la final de mandat, este deja atins prin regimul pensiei de serviciu care oferă un venit consistent imediat după încetarea mandatului, indiferent de vârsta beneficiarului.

Menţinerea indemnizaţiei speciale pentru judecătorii constituţionali ridică probleme de echitate faţă de alte categorii de personal din sistemul public”, spun inițiatorii, în expunerea de motive a proiectului.

„Nu putem cere cetățenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viață întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiați funcționari ai statului primesc aceste bonusuri uriașe la pensionare. Așadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curții Constituționale nu este un atac la independența Justiției, ci un pas firesc pentru a recâștiga încrederea oamenilor în instituțiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot, în plenul Senatului, scrie Agerpres.

Senatorul POT Gheorghe Vela a spus că abrogarea acestui text din legea Curții Constituționale elimină o prevedere depășită din punct de vedere normativ și asigură alinierea dispozițiilor legii la principiile actuale de tehnică legislativă. „Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a mai spus el.

„Este un pas necesar. Elimină un beneficiu care nu mai avea justificare și arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu așteptările oamenilor. Sper ca și Camera Deputaților să dea votul final cât mai repede”, a precizat unul dintre inițiatori, senatorul PNL Glad Varga, pe Facebook.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională.

Editor : Ana Petrescu