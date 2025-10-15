Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a renunțat să se mai declare, prin statut, „progresist”. „Fără Dumnezeu nimic nu e”, a spus acesta pe holurile Parlamentului. Stănescu ar urma să piardă postul de conducere din partid, în fața lui Claudiu Manda.

„După ideologia noastră… suntem mai mult un partid creștin-democrat. Nu ne asemănăm foarte mult cu partidele socialiste din Suedia sau Norvegia”, a declarat Paul Stănescu, referitor la eliminarea termenului „progresist” din statutul partidului.

Întrebat ce rol va avea religia în PSD, acesta a transmis: „Păi fără Dumnezeu nimic nu e”.

Stănescu, lăsat fără funcție de conducere în PSD

Paul Stănescu ar urma să nu mai prindă o funcție de conducere în interiorul partidului, la Congresul din noiembrie. În locul său, pe postul de secretar general al formațiunii ar urma să fie propus Claudiu Manda, pe care Sorin Grindeanu singurul candidat la șefia partidului în acest moment, îl vrea în echipa sa.

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general în partid, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a explicat Stănescu.

Luni, conducerea PSD a stabilit organizarea Congresului pe 7 noiembrie, când va fi ales noul președinte, dar și echipa de conducere.

Odată cu stabilirea Congresului, conducerea PSD a luat o altă decizie importantă: modificarea statutului, care în prezent menționează că formațiunea este una „progresistă”. Sintagma va fi eliminată, iar în locul ei partidul se va declara promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale”. „Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (…) PSD este și a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a scris președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

