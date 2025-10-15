Live TV

Video „Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut

Data publicării:
FAN Paul Stanescu
Din articol
Stănescu, lăsat fără funcție de conducere în PSD

Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a renunțat să se mai declare, prin statut, „progresist”. „Fără Dumnezeu nimic nu e”, a spus acesta pe holurile Parlamentului. Stănescu ar urma să piardă postul de conducere din partid, în fața lui Claudiu Manda.

„După ideologia noastră… suntem mai mult un partid creștin-democrat. Nu ne asemănăm foarte mult cu partidele socialiste din Suedia sau Norvegia”, a declarat Paul Stănescu, referitor la eliminarea termenului „progresist” din statutul partidului.

Întrebat ce rol va avea religia în PSD, acesta a transmis: „Păi fără Dumnezeu nimic nu e”.

Stănescu, lăsat fără funcție de conducere în PSD

Paul Stănescu ar urma să nu mai prindă o funcție de conducere în interiorul partidului, la Congresul din noiembrie. În locul său, pe postul de secretar general al formațiunii ar urma să fie propus Claudiu Manda, pe care Sorin Grindeanu singurul candidat la șefia partidului în acest moment, îl vrea în echipa sa. 

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general în partid, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a explicat Stănescu.

Luni, conducerea PSD a stabilit organizarea Congresului pe 7 noiembrie, când va fi ales noul președinte, dar și echipa de conducere.  

Odată cu stabilirea Congresului, conducerea PSD a luat o altă decizie importantă: modificarea statutului, care în prezent menționează că formațiunea este una „progresistă”. Sintagma va fi eliminată, iar în locul ei partidul se va declara promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale”. „Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (…) PSD este și a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a scris președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Citește și: ANALIZĂ. De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Digi Sport
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de...
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în...
ecuson al politiei romane
Aproape un an de când un tânăr a fost ucis de un polițist beat în...
pension
Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate...
Ultimele știri
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian
Dragoș Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care intră, să ai o recesiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Sudalma edililor pentru Ilie Bolojan, potrivit Olguței Vasilescu: „Vedea-l-aș primar!”
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu”
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion
lia olguta vasilescu vorbeste in conferinta de presa in fata unui panou PSD
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița
firma psd de la intrarea in sediu
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Divorțat de șase luni, acum deja logodit. Prințul Leka al Albaniei se pregătește de nuntă la scurt timp după...
Cancan
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Fanatik.ro
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Românii, furaţi în număr mare în Turcia. Cum operează hoţii: 'Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicală a legendarului pilot a depus...
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...