„Fără penali în funcții publice” a strâns cel puțin 20.000 de semnături în 20 de județe și București

Inițiativa cetățenească „Fără penali în funcții publice” a depășit numărul de semnături cerute de lege pentru ca referendumul să poată avea loc. Organizatorii au adunat peste 500.000 de semnături și, cel mai important, au fost strânse cel puțin 20.000 în 21 de județe. USR a anunțat însă că va profita de ultimele zile pentru a strânge un milion de semnături.

„Inițiativa #FaraPenali a strâns cele 20.000 de semnături necesare din 20 de județe plus Bucureștiul! Tulcea este cel mai recent județ care ne-a adus mai aproape de reușită. Însă campania continuă! Săptămâna asta am primit răspunsul de la primăria din Brașov, după ce în urmă cu trei săptămâni am depus dosarele, și au fost anulate 15% dintre semnături. De aceea nu ne putem opri odată ce depășim linia, ci trebuie să ajungem la 1 milion!”, se arată într-un mesaj al Inițiativei „Fără penali în funcții publice”.

Voluntarii vor continua să strângă semnături până la sfârșitul lunii august.

„Ne menținem atenția spre județele Neamț și Suceava pentru a ne asigura că trec și ele pragul legal de 20.000. Avem încredere că până la sfârșitul lunii vor trece și alte județe pragul. Asigură-te că numele tău este pe lista inițiativei care este pe cale să reușească. Hai să strângem 1 milion de semnături pentru ca mesajul să fie cât mai puternic: Românii nu vor Penali în funcții publice! Se poate! România #FaraPenali împreună!”, se mai arată în mesajul postat pe pagina de Facebook.

