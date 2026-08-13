Farage vs. „Contele Față de Tomberon”. Cum a ajuns „prietenul” lui George Simion din UK în cea mai penibilă campanie politică

Alegătorii își exprimă voturile joi, în cadrul unor alegeri locale din Anglia, care l-au pus față în față pe Nigel Farage cu principalul său adversar, un comediant îmbrăcat în costum de coș de gunoi, într-un test al opoziției față de politica populistă promovată de liderul Reform UK.

După ce, timp de câteva săptămâni, a fost acuzat că nu a declarat corespunzător milioane de lire sterline primite de la un susținător bogat, Farage și-a dat brusc demisia din Parlament luna trecută pentru a candida la un nou mandat într-o campanie electorală de tipul „poporul împotriva establishmentului” în stațiunea balneară Clacton, transmite reuters.

În timp ce Farage urmărește să-și demonstreze sprijinul puternic la nivel local pentru a-și consolida poziția împotriva acuzațiilor, decizia marilor partide de a nu înscrie candidați l-a lăsat să se confrunte cu peste 30 de rivali, printre care comedianți și candidați independenți, într-o cursă electorală care va avea cel mai lung buletin de vot din istoria politică britanică.

Principalul său rival va fi probabil Contele Binface, un personaj îmbrăcat într-o mantie argintie creat de comediantul Jonathan Harvey, care a candidat împotriva a trei prim-miniștri în ultimul deceniu pentru a-i lua în râs.

Donațiile au stat la baza investigațiilor

Candidații de farseori sunt o prezență obișnuită la alegerile britanice, unde participarea la o competiție costă doar 500 de lire sterline (676 de dolari), dar, de obicei, aceștia nu reprezintă concurența principală.

Farage a declarat luna trecută că votul le-ar permite alegătorilor săi să se pronunțe asupra acuzațiilor conform cărora acesta nu ar fi declarat corespunzător o donație de 5 milioane de lire sterline (6,8 milioane de dolari) primită de la un miliardar.

În mod normal, parlamentarii trebuie să declare donațiile primite în anul anterior alegerilor în termen de o lună de la preluarea mandatului. Comisarul parlamentar pentru etică a deschis o anchetă pentru a stabili dacă au fost încălcate regulile.

Dacă se constată că Farage a încălcat regulile, acesta ar putea fi supus unor sancțiuni care ar declanșa organizarea unor noi alegeri în circumscripția respectivă.

Farage a negat în repetate rânduri că ar avea obligația de a dezvălui donația, despre care a afirmat că a fost un cadou personal.

Zona Clacton din estul Angliei a fost odată o destinație populară de vacanță pentru londonezi, dar este acum un oraș de coastă în declin, care include satul Jaywick, considerat cel mai defavorizat cartier al țării.

Farage, prietenul lui Simion și „dușmanul” românilor din Marea Britanie

Amintim, politicianul naționalist britanic Nigel Farage a fost acuzat că răspândește informații false și „teorii nebunești ale conspirației” după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebede din parcuri, în cel mai recent atac al său asupra migranților care locuiesc în Regatul Unit.

Farage face parte din grupul de politicieni controversați la nivel european. Unul dintre cei care împărtășesc aceleași viziuni cu liderul politic britanic este președintele AUR, George Simion, care s-a pozat și filmat în mai multe rânduri cu Farage, care și-a construit campania în mai multe rânduri în jurul temei privind necesitatea expulzării românilor din Marea Britanie.

În timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, Simion, fiind alături de Farage, l-a catalogat pe politicianul britanic drept „prieten”.

Editor : A.R.