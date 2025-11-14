Sezonul achizițiilor pentru sărbători a început în forță în zeci de localități din România. Primării din comune și orașe mici alocă zeci de mii de euro pentru luminițe, ghirlande și artificii pentru sfârșitul de an. Edilii își refac și stocurile de steaguri pentru parada de 1 Decembrie, pentru note de plată deloc mici. În unele cazuri, bugetele pentru decorațiuni ajung la 50.000 de euro.

Primarii dau dovadă de mână liberă în pragul sărbătorilor, atunci când trebuie să împodobească localitățile și să se mândrească cu cele mai frumoase focuri de artificii. Austeritatea bugetară nu pare să se resimtă în teritoriu nici în acest sfârșit de an, în ciuda tuturor declarațiilor venite de la centru despre nevoia de a reduce cheltuielile statului.

Ia austeritatea de unde nu-i

Digi24.ro a analizat cum s-au pregătit autoritățile locale pentru Ziua Națională, Crăciun și Revelion, iar potrivit achizițiilor publice de pe SEAP, bugetele nu au fost deloc mici: între 10 și 37 de mii de euro pentru beculețe sau artificii și mii de euro pentru steaguri și stegulețe tricolore pentru parada de 1 Decembrie.

Buget de 37.000 de euro pentru steluțe și instalații luminoase

Comuna Runcu, Gorj

Potrivit ultimului recensământ, în comuna Runcu din județul Gorj figurează aproximativ 5.000 de locuitori. Pentru acest final de an, bugetul primăriei a fost unul generos. Edilul a alocat nu mai puțin de 36.768 de euro pentru împodobirea localității: steluțe și instalații luminoase.

Pe lângă decorațiunile de Crăciun și Revelion, primăria a cumpărat și 500 de steaguri pentru Ziua Națională, în valoare de aproape 10.000 de euro. În total, primăria a cheltuit doar pentru sărbători în jur de 50.000 de euro.

Comuna Margina, Timiș

În comuna Margina au fost asigurate decorațiuni de aproape 20.000 de euro. Primăria a publicat două anunțuri: prima, în valoare de 13.427 de euro pentru a împodobi cu ghirlande luminoase cele 9 sate din comună, iar a doua în valoare 5.600 de euro pentru... alte ghirlande.

Decorațiuni de 15.000 de euro la 1.000 de locuitori

Comuna Pristol, Mehedinți

Situații similare sunt peste tot prin țară. În județul Mehedinți, comuna Pristol, care are în jur de 1.000 de locuitori potrivit ultimului recensământ, a cumpărat toate cele necesare sărbătorilor: „brad artificial mare cu jocuri de lumini, om de zăpadă, Moș Crăciun mare, cadouri 3D, Moș Crăciun Mic, figurine reni, brad artificial mic”. Împreună cu împodobirea primăriei, serviciile au costat peste 15.600 de euro.

Tot în jur de 15.000 de euro a cheltuit și primăria Copăceni, din Ilfov, pentru închirierea luminițelor, dar și primăria Pielești, Dolj, în jur de 10.000 de euro.

Cât costă Revelionul la sat

Pe lângă banii pentru decorațiuni, edilii au pus deoparte bani și pentru artificii. Comuna Corund, Harghita, a cumpărat un pachet pentru jocuri de artificii, cu o durată de 7-10 minute, la prețul de 6.000 de euro. În. Prahova, comuna Valea Călugărească a cheltuit tot pentru artificii aproximativ 3.000 de euro.

Pregătiri pentru 1 Decembrie: steaguri pentru tot poporul

Cum sfârșitul de an nu înseamnă doar Crăciun și Revelion, edilii se pregătesc și pentru Ziua Națională. Pentru a monta în localități steaguri tricolore, primăriile din țară scot de la bugetul local mii de euro.

Mogoșoaia, Ilfov

Pentru festivitatea de 1 Decembrie, primăria Mogoșoaia a achiziționat steaguri de 9.336 de euro.

Și primarul din Frecăței, Brăila, s-a asigurat că steagurile nu vor lipsi de pe stâlpii din comună - achiziția totală a costat aproximativ 6.800 de euro. În Sânmartin, Bihor, achiziția a fost de 6.470 de euro, iar în Sibiu costul steagurilor a fost ceva mai mare - 23.796 de euro.