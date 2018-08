Felix Stroe (PSD Constanţa): Avem un preşedinte lângă care trebuie să stăm uniţi, Liviu Dragnea

Președintele PSD Constanţa, Felix Stroe, spune că social-democraţii trebuie să stea uniţi lângă preşedintele partidului, Liviu Dragnea, cel care a condus „magistral” campaniile electorale din 2016 şi care, „cu siguranţă”, va face la fel şi în anul electoral 2019, potrivit Agerpres.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Ne aşteaptă un an greu, 2019, an în care vom avea două cicluri electorale, pentru Parlamentul Europei, pentru Preşedinţia României, dar trebuie să fim animaţi de sentimentul că suntem cel mai puternic partid, un partid serios, un partid care a demonstrat în anii în care a guvernat ţara că este capabil, un partid care a făcut multe lucruri importante, bune şi trebuie să plecăm motivaţi în aceste două campanii electorale şi să şi câştigăm. Eu am convingerea că vom câştiga, pentru că avem forţă, suntem organizaţi şi avem şi un preşedinte lângă care trebuie să stăm uniţi, un preşedinte care a condus magistral campaniile din anul 2016 şi cu siguranţă va face la fel şi în anul 2019, preşedintele Liviu Dragnea”, a spus Stroe la deschiderea Şcolii politice de vară a Organizaţiei de Femei a PSD.

El a adăugat că social-democraţii guvernează bine, dar ar trebui să comunice mai mult.

„Noi guvernăm bine, poate ar trebui să comunicăm mai mult, să comunicăm permanent realizările guvernării. (...) Am un sentiment de amărăciune referitor la criticile care ni se aduc şi (...) marea majoritate a lor chiar sunt nefondate”, a spus liderul PSD Constanţa.

Stroe a afirmat, totodată, că cel puţin 50% din candidaţii la alegerile locale din 2020 la Constanţa vor fi femei.

„Vreau să vă spun că am luat hotărârea cu toţii ca la următoarele alegeri locale să mărim substanţial numărul de doamne care să candideze pentru funcţii în consiliile locale sau pentru fotoliul de primar. Ne propunem ca cel puţin o jumătate din aleşii locali să fie femei”, a spus Felix Stroe.

