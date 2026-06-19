Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda hotărârile prin care conducerea liberală le recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Adrian Veștea și prevedea că cei care ar susține sau ar participa la guvernare se plasează în afara partidului reprezintă o intervenție a justiției într-o chestiune de strategie internă. Liberalul a susținut că instanțele pot verifica dacă regulile au fost respectate, dar nu ar trebui să influențeze deciziile politice ale formațiunii.

Fenechiu critică decizia Tribunalului Ilfov

Declarațiile vin după ce Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu două hotărâri adoptate de Biroul Politic Național al PNL, prin care partidul recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Adrian Veștea și avertiza că cei care îl susțin se situează „în afara” partidului.

Daniel Fenechiu a criticat intervenția instanței și a susținut că justiția poate verifica doar respectarea procedurilor, nu și strategia politică.

„Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite corect și respectate”, a afirmat senatorul liberal.

El a susținut că parlamentarii aleși pe listele PNL au beneficiat de capitalul politic al partidului și că această realitate nu poate fi ignorată.

„Toți oamenii care sunt aleși pe lista Partidului Național Liberal nu au fost aleși pentru că ei în sine erau niște valori incontestabile. Eu sunt senator de Bacău. Dacă nu candidam pe lista Partidului Național Liberal și candidam independent, cu siguranță voturile mele erau mult mai puține”, a spus Fenechiu.

„Rarisim” ca o decizie să fie luată în două ore

Liderul senatorilor PNL a ridicat semne de întrebare și asupra vitezei cu care Tribunalul Ilfov a soluționat cererea.

„Mi se pare rarisim, ca să nu folosesc cuvinte precum suspect. Sunt avocat cu 30 de ani vechime și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care, în două ore de la depunere, să fie și soluționate și comunicate public”, a spus acesta.

Întrebat de ce contestatarii au ales Tribunalul Ilfov, Fenechiu a răspuns ironic: „E un tribunal care se mișcă foarte repede”.

El a explicat că problema competenței instanței este „discutabilă”, însă a precizat că aceasta poate fi contestată doar pe cale legală.

PNL „nu se grăbește” cu apelul

Fenechiu a mai spus că partidul nu se află sub presiunea timpului pentru a ataca decizia, deoarece efectele acesteia nu influențează imediat congresul de duminică.

„Noi nici nu ne grăbim, pentru că hotărârea asta nu ne încurcă. Votul va fi mult după congres, deci nu ne încurcă. Nici participarea, nici susținerea nu vor fi cunoscute nici până la Consiliul Național de astăzi, nici până la congresul de duminică, motiv pentru care efectul este practic destul de diminuat”, a conchis liderul senatorilor PNL.

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Editor : Ș.A.