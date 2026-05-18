Fenechiu: Există discuţii în PNL privind un Congres în perioada următoare, să se clarifice „aspecte ale traiectului partidului”

Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Calin

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus luni că există discuţii în partid privind organizarea unui Congres al formaţiunii, în perioada următoare, la care să se „clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani şi jumătate”. El a precizat însă că nu a fost luată încă o decizie.

"Există discuţii în sensul acesta, nu s-a luat o decizie, discuţii există. Probabil că, dacă ar fi, poate fi într-o lună, la începutul vacanţei. Mi-e greu să spun", a afirmat Fenechiu, întrebat dacă va fi un Congres în PNL în perioada următoare.

El a precizat că acest Congres nu ar fi pentru trecerea partidului în opoziţie, deoarece această decizie a fost luată deja în Biroul Politic Naţional.

"Nu, trecerea în opoziţie a fost decisă când, în unanimitate, toţi cei care au votat, au votat trecerea în opoziţie şi să nu facem guvern cu PSD. Nu mai ai nevoie de Congres. Aveam nevoie de Congres dacă era un vot de 27 la 23, dar nu când ai avut 50 la zero. Poate fi un Congres care să clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani jumate, dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuţie, se va decide şi se va ajunge la o concluzie", a adăugat Daniel Fenechiu.

Săptămâna trecută, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, după decizia de a intra în opoziţie, "este nevoie şi este loc de o reformare a Partidului Naţional Liberal" şi acest lucru se poate face prin organismele statutare şi un Congres este o soluţie.

Ultimul Congres al PNL a avut loc în 12 iulie 2025 când a fost aleasă actuala conducere a partidului, în frunte cu Ilie Bolojan.

De altfel, președintele PNL a spus săptămâna trecută că partidul are două obiective: găsirea unei formule prin care România să aibă un guvern și construirea unei alternative, astfel încât, la alegerile din 2028, partidul să fie votat de cât mai mulți oameni.

„Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente: pe termen scurt, să se găsească o formulă prin care România să fie guvernată, în condițiile în care PNL nu fuge de răspunderea guvernării. Obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă pentru românii care vor modernizarea țării, care vor o țară ce să se dezvolte sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii și fără sinecuri, în care oamenii sunt respectați, astfel încât aceștia să regăsească în PNL un partid pe care să îl voteze cu încredere în 2028. Este un obiectiv important, pentru care îmi voi dedica energia reformării partidului nostru, aducerii de oameni noi și valorificării experienței colegilor care au dovedit performanță”, a spus Bolojan.

