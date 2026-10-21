Fenechiu: Ipotezele că în PNL va fi dihonie foarte mare sunt ușor exagerate. Lucrurile au început să se calmeze

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, miercuri, că nu crede că un congres al PNL va avea loc foarte repede, menţionând că „lucrurile au început să se calmeze” şi sunt „uşor exagerate” ipotezele că în partid va fi „dihonie foarte mare şi urmează diverse lucruri”.

„Cu siguranţă va urma un congres al Partidului Naţional Liberal. Eu nu cred că va fi foarte repede, pentru că un congres trebuie pregătit şi, în afară de treaba asta, este situaţia pe care o ştiţi cu dosarele din instanţă, care, mă rog, necesită în primul rând o analiză extrem de serioasă, care pentru ca să o faci şi să o dezbaţi în cadrul partidului, aveai nevoie de puţină linişte. Iar acum, fiind partid de opoziţie, probabil că o să avem şi liniştea necesară şi posibilitatea ca să ne aplecăm mai mult asupra partidului decât asupra guvernării”, a explicat Daniel Fenechiu, citat de Agerpres.

El a spus că respectivul congres va viza noua structură de conducere a partidului.

„Congresul va fi, în primul rând, pentru aprobarea unor modificări statutare, care cu siguranţă vor viza şi noua structură de conducere. Evident că noua structură de conducere, cel care va prezenta lista câştigătoare, adică Ilie Bolojan, o să-şi facă o echipă. Probabil că tot pe moţiune se va candida, pentru că aşa prevede şi statutul, care a fost invalidat de instanţă din motivele cunoscute şi probabil că şi varianta viitoare de statut. Dar, una peste alta, eu cred că ipotezele celor care cred că în Partidul Naţional Liberal va fi dihonie foarte mare şi urmează diverse lucruri cred că sunt uşor exagerate, pentru că, dacă aţi observat, lucrurile au început să se calmeze, viaţa reintră în normalitate”, a adeclarat Fenechiu, admiţând însă că vor exista „ca în orice partid, turbulenţe”.

Legat de posibilitatea ca social-democraţii să încerce să consolideze aripa pro-PSD din PNL, Fenechiu a spus: „Ce ar câştiga?”.

„Nu cred că în momentul ăsta un PSD raţional, şi vreau să vă spun, spre surprinderea multora, că eu cunosc mulţi oameni raţionali în PSD, chiar şi în actualul Guvern, şi-ar dori să genereze o problemă care va fi greu de recuperat, pentru că, în momentul în care intervii în viaţa internă a Partidului Naţional Liberal, va exista un feedback şi feedback-ul poate fi (...): atacuri la Curte, moţiuni simple şi alte lucruri. Şi atunci, dacă vrei să guvernezi, trebuie să te ocupi de propria ta ogradă, să cauţi soluţii, să vii cu soluţii, cu propuneri legislative bune, să cauţi oameni valoroşi, să-i pui să muncească, să laşi PNL în pace", a susţinut.

Întrebat dacă va exista o reconciliere în PNL cu aripa care îl contesta pe Ilie Bolojan sau este în continuare riscul de a fi daţi afară din partid cei în cauză, Fenechiu a răspuns: „Să ştiţi că în orice partid politic, serios şi pragmatic, toate reconcilierile sunt bazate pe forţa pe care o au persoanele care vor să reconcilieze”.

„Atâta vreme cât însemni ceva pentru partid, cu siguranţă eşti un partener de discuţii, în momentul în care eşti doar un clevetitor sau o persoană care ataci conducerea din diferite motive, dar nu ai în spate nimic, atunci cred că nu e bine să te aştepţi la reconcilieri, pentru că nu văd de ce ar fi o reconciliere”, a adăugat el.

Întrebat dacă mai există riscul de a-i da afară pe contestatari, Daniel Fenechiu a menţionat: „Eu la Senat n-am dat afară pe nimeni”.

„Am efectuat o singură schimbare la nivelul unei comisii, atât, dar în rest nimic. Oamenii au rămas cu funcţiile care le-au avut şi mie mi se pare foarte firesc”, a apreciat liderul senatorilor PNL.

El nu a exclus posibilitatea că aceşti contestatari să se regăsească pe liste eligibile ale partidului la viitoarele alegeri. „Dacă ai un judeţ în care e un preşedinte de consiliu judeţean, şi toţi parlamentarii sunt cu el şi are nu ştiu câte zeci de primării în faţă, are forţă, pot eu să...?”, a spus Fenechiu.

Legat de faptul că Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a cerut demisia lui Ilie Bolojan din fruntea partidului, Daniel Fenechiu a precizat că organizaţia Cluj îl susţine pe Ilie Bolojan, iar Tişe are "o voce singulară".

Întrebat în legătură cu reconcilierea lui Adrian Veştea cu conducerea partidului, Fenechiu a precizat: "Domnul Veştea a fost ales prin vot uninominal, este preşedintele unei organizaţii, funcţie de susţinerea pe care o are în organizaţia domniei sale, cu siguranţă va fi într-o situaţie sau în alta".

Editor : A.P.